李澤鉅：港人住得太細　飛揚定價貼市、可負擔　投地不盲目出價

長實（1113）主席李澤鉅表示，對本港樓市走勢無「水晶球」，剛性需求存在，但無論是豪宅、中級及基層都一樣，都面對「住得太細」的問題，現時見到政府希望增加供應，因此估計，息率走勢以及樓市政策仍主導市場，最重要是市民置業要量力而為。



提到集團與新地（0016）合作的屯門項目「飛揚」第二期，首推88伙，折實平均呎價12,509元，被形容為「深水炸彈價」。他指，應該會對市場有刺激作用，集團定價一向貼市，而市民希望有可負擔的居所，「飛揚」正是可負擔的上車盤，不少單位售價低於400萬元。

推盤「貨如輪轉」 早幾年沒投地或許是強項

他重申，繼續「貨如輪轉」推盤，笑言若果買到價錢較便宜的地皮，樓盤定價也可以較便宜，「有機會買到平少少嘅地，點解唔賣平啲？客人又開心啲。」

他重申，房地產周期較長，若以每年或每季作比較並不公平，過去幾年地價於高位時，並無購入太多項目，「早幾年好彩無在高位買得太多地皮，未來落成物業減少，可能就是長實強項。」對他而言，不太關注短期物業落成入帳減少的問題，反而重視土地儲備的平均成本，目前而言有好大競爭力。

投地不會盲目出價

對於近日有地皮流標，他指集團投地視乎回報，最近成功投得的地皮，亦是因為回報合理，出現地皮流標，只是因買家出價與賣家估價不同，最終估價會隨市場改變，又指成功投地值得高興，不中標亦可能是「塞翁失馬」，重申不會盲目出價，保持財政紀律。

至於長江集團中心二期，李澤鉅表示項目已經平頂，差不多落成，市道有上有落，對集團而言，項目屬「好多年前嘅成本，好平」，今次亦只是針對重建而進行投資，相信在疫情過後遊客會重來，商機會增加，直言項目位於核心地區，「中環、核心、海景、維港，係最穩陣嗰間，無得再靚。」

提到早前集團旗下聯合船塢，向城規會申請將青衣聯合船塢改建成1.5萬個單位。李澤鉅指，香港一直都不夠地、不夠樓的問題，計劃令市民及政府多一個選擇，他表示，北面的政府地現時並無道路連接，因此發展時，需要與船塢一同發展，兩者需要一齊考慮。