百度文心一言獲7.5萬企業用戶預約　股價升近15%　花旗予買入評級

百度（9888）昨日（16日）發布人工智能（AI）產品「文心一言」（ERNIE Bot），隨後股價跳水，收市跌6.4%。不過今日卻在大行唱好情況下，回升14.63%，報143.4元。



截至今日早上10時，排隊申請百度智能雲「文心一言」企業版API調用服務測試的企業用戶已突破7.5萬，與百度智能雲亦接獲6,080個基於文心一言展開合作的咨詢。



花旗：「文心一言」生成能力感放心

花旗發表報告指，參加了百度在北京舉行的「文心一言」發布會，在簡報上，雖然首席執行官等對「文心一言」的評論謙虛，且預先錄製的演示或令讓投資者及傳媒失望，但活動結束後該行與首席財務官等會面時的現場演示，令該行對「文心一言」的生成能力感到放心。

該行表示，雖然並不完美，但「文心一言」具有相當能力回答大多數複雜或奇怪問題。另一方面，超過650個業務合作夥伴在「文心一言」發布前加入其生態系統，表明企業強烈希望整合生成式AI功能，以加強其營運。

該行相信，百度發布「文心一言」後股價下跌是市場反應過度，維持對其股份「買入」評級，給予百度美股目標價191美元。

百度確認其人工智能聊天機器人項目，命名為「文心一言」，英文名ERNIE Bot。

麥格里： 「文心一言」被低估

麥格理亦發表報告指，參加了百度 「文心一言」發布會，由於發布活動是分階段進行，所以市場感到失望，百度通過播放預先錄製好的演示和有限的發布規模，是降低了自身。

該行演示了「文心一言」，認為它的速度、準確性和跨模式能力都超出預期。商業化是中國人工智能生成內容的下一個重點。

麥格理相信，內地的生成性人工智能已經發展到3個階段發展路線圖的上升階段，而更快的上市時間將是鞏固「文心一言」商業化競爭護城河的關鍵，該行給予百度港股目標價170元，評級「跑贏大市」。