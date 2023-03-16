百度發布「文心一言」　即場示範續寫《三體》建議　更會作藏頭詩

百度今日（16日）下午於北京總部召開新聞發布會，正式推出大語言模型「文心一言」，並即場展示了文心一言在多個使用場景中的綜合能力，其中更可以就著名科幻小說《三體》提出續寫的建議角度，以及為成語「洛陽紙貴」創作藏頭詩。



百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在現場展示了文心一言在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成五個使用場景中的綜合能力。（《封面新聞》）

在發布會上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在現場展示了文心一言在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成五個使用場景中的綜合能力。

文心一言提出了五個續寫《三體》的建議角度，例如探討「生命的意義」、「人類與宇宙」的關係等。

在文學創作場景中，文心一言根據對話問題將知名科幻小說《三體》的核心內容進行了總結，並提出了五個續寫《三體》的建議角度，例如探討「生命的意義」、「人類與宇宙」的關係等。

在商業文案創作場景中，文心一言順利完成了給公司起名、寫口號、寫新聞稿的創作任務。

文心一言順利完成了給公司起名、寫Slogan、寫新聞稿的創作任務。

同時，文心一言還具備了一定的思維能力，能夠學會數學推演及邏輯推理等相對複雜任務。在現場演示中，第一個問題為「我們來玩一個雞兔同籠的遊戲。1隻雞有2隻腳1個頭，1隻兔子有4隻腳1個頭。那麼，如果有一個籠子裏有9個頭，40隻腳，應該有多少隻雞，多少隻兔子？」

第二個問題為「我們來玩一個雞兔同籠的遊戲。1隻雞有2隻腳1個頭，1隻兔子有4隻腳1個頭。那麼，如果有一個籠子裏有9個頭，30隻腳，應該有多少隻雞，多少隻兔子？」

面對「雞兔同籠」這類鍛煉人類邏輯思維的經典題，經過測試，對於第一道題，文心一言經過演算，認為可能是題出錯了，反問「是不是題出錯了」。對於第二道，文心一言不但給出了正確結果，還詳細給出解題步驟。

文心一言能夠學會數學推演及邏輯推理等相對複雜任務。

此外，文心一言還具備中文領域的自然語言處理能力，在現場展示中，文心一言正確解釋了成語「洛陽紙貴」的含義，還用「洛陽紙貴」四個字創作了一首藏頭詩。該藏頭詩為「洛陽城裏春光好，陽艷無雙不負賞。紙貴漫天詩詞賦，貴比黃金樂未央」。

文心一言正確解釋了成語「洛陽紙貴」的含義，還用「洛陽紙貴」四個字創作了一首藏頭詩。

李彥宏多次提及，「文心一言」這類大語言模型還遠未到發展完善的階段，進步空間很大，未來這段時間它一定會飛速發展，日新月異。百度同時公布了文心一言的邀請測試方案。3月16日起，首批用戶即可通過邀請測試碼，在文心一言官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。