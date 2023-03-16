ChatGPT｜百度推「文心一言」李彥宏認技術未完美　股價曾挫一成

被稱為內地「ChatGPT」、由百度 （9988） 推出的「文心一言」，今日（16日）下午正式發布，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏指，「文心一言」具備文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解，及多模態生成五大使用場景中的綜合能力。

李彥宏表示，內部測試中「文心一言」尚未完美，但企業有需求，必須要推出來，希望盡早開放AI能力，推出後亦有助加快更新迭代，帶動「文心一言」能力。

據內媒報道，今日起首批用戶可通過邀請測試碼，在「文心一言」官網體驗產品，之後亦會陸續開放予更多用戶。

值得關注的是，發布會開始後百度股價持續下挫，一度急瀉一成至120.24元，最新跌幅收窄至約7%，報123.9元。