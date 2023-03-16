ChatGPT｜百度推「文心一言」李彥宏認技術未完美 股價曾挫一成
撰文：許世豪
出版：更新：
被稱為內地「ChatGPT」、由百度 （9988） 推出的「文心一言」，今日（16日）下午正式發布，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏指，「文心一言」具備文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解，及多模態生成五大使用場景中的綜合能力。
李彥宏表示，內部測試中「文心一言」尚未完美，但企業有需求，必須要推出來，希望盡早開放AI能力，推出後亦有助加快更新迭代，帶動「文心一言」能力。
據內媒報道，今日起首批用戶可通過邀請測試碼，在「文心一言」官網體驗產品，之後亦會陸續開放予更多用戶。
值得關注的是，發布會開始後百度股價持續下挫，一度急瀉一成至120.24元，最新跌幅收窄至約7%，報123.9元。
如果想用ChatGPT，香港地區可以如果使用?
由於 ChatGPT 加入了地域限制，而近日就有一個 App 的推出就改變了這個狀況，想要試用ChatGPT，現在只要一部手機就可以了。香港地區使用詳情。
Poe App 內的3個AI，有什麼分別?
在 Poe 內用戶可以選擇 3 個不同的 AI 進行詢問，背後其實用到目前市場上最炙手可熱的兩個人工智能，詳情請看。