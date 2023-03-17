SVB等歐美銀行出現問題　金管局﹕會續留意　稱港銀行體系穩健

美國矽谷銀行（SVB）及Signature Bank先後倒閉，以及瑞信（Credit Suisse，CS）受到財務壓力，須向瑞士央行尋求貸款等問題， 困擾金融市場，並一度打擊投資市場信心。金管局副總裁阮國恒出席銀行公會例會後見記者時表示，只要事件會影響到全球金融體系，當局就會關注。

難言是否會變成雷曼事件翻版，但今次相關監管機構動作很快，迅速採取行動穩市場信心，又重申現時香港銀行體系十分穩健，當局將會持續觀察事件發展。



阮國恒表示，本港銀行需要審慎管理信貸風險。利率以及加息水平的不確定性，銀行需要更加慎重檢視借款人的還款能力。對於港銀借貸行業的集中度，他重申這是金管局一直監管的重點，尤其內地民企借貸一直在加強監管，目前港銀並沒有借貸過於集中於某一個行業的問題。

面對加息環境，銀行持有的投資組合因按市值入賬而錄虧損。不過他指出銀行持有債務工具分散同時期限較短，認為受到加息影響相對較低。

他亦指出要求銀行披露風險敞口屬恒常監管，並無因今次事件而特別向銀行詢問相關資料。他又透露金管局正在制定指引以確保銀行的營運穩定性，旨在指引銀行在營運出現問題後要在多久的時間恢復正常運作，預期6月推出指引。

銀公﹕聯儲局3月加息0.25點子達85%

另一方面，美國聯儲局將會在下周二及三進行議息會議，並公布議息會議結果。銀行公會主席孫煜指出以遠期市場表現分析，屆時聯儲局加息25點子達有85%，終端利率會落在4.9厘；並會在6至12月減息3次。但遠期市場表現會受不同因素所影響，未來將存在很大的改變空間。他亦指出美國的通脹未見下跌，美國需要在壓抑通脹的同時，穩定市場經濟。

此外，網絡詐騙個案在本港有上升趨勢。網絡詐騙大多利用電郵或者短訊（sms），騙取客戶按下超連結，到積分兌換網站，以積分加上金錢兌換產品，在支付現金時騙徒則可以偷取客戶的一次性密碼，令客戶蒙受損失。阮國恒提供客戶需要留心可疑的信息或電郵，尤其是要點擊超連結的信息或電郵。