由SVB倒閉到瑞信危機　金融監管機構如何出手穩大局　一文看清

在過去一周，投資者將焦點落入歐美銀行業。隨著美國兩間地銀行矽谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉，其他美國地區銀行亦同波及。另一邊廂歐洲銀行業則受到瑞信財務危機波及，歐洲銀行股股價於周三（16日）紛紛下挫。為穩定投資者情緒，歐美金融監管機構紛紛出手，包括瑞士央行向瑞信提供最多500億瑞士法郎貸款，而美國聯儲局則宣布，在過去一周當地銀行業向當局取得3,000億美元資金。

當然有份出手穩定投資者情緒，並非單是監管機構的努力，商業銀行亦有參與其中。摩根大通等11間銀行於周四（16日）為First Republic Bank提供300億美元存款。



SVB倒閉引發今次歐美銀行業危機

SVB於上周五（10日）宣布倒閉，可說是觸發今次歐美銀行業動盪的源頭。美國聯邦存款保險公司（FDIC）及聯儲局先後出手，前者為所有SVB的存戶存款進行「包底」，確保存款可以取回所有存款。後者則設立一項由財政部提供250億美元資金計劃，以滿足存款機構的必要流動性。

另一間美國地區銀行First Republic Bank則指出，從聯儲局及摩根大通等取得資金，並強調擁有數百億美元流動資金。

瑞士央行願向瑞信提供貸款

正當美國的地區銀行危機暫時平息之際，歐洲大行之一﹑擁有267年歷史的瑞信，卻披露其在2019及2020年財務報表的匯報上有「重大缺失」，其後作為該行最大股東的沙特國家銀行，其行長接受《彭博》訪問時指出，受制於監管機構要求等因素，不會再向瑞信提供援助。

事件再次觸發投資者對歐洲銀行業前景的憂慮，多家銀行股股價下挫，至本港時間周四早上，瑞士央行宣布向瑞信提供最多500億瑞士法郎貸款，瑞信亦宣布最多斥資30億瑞士法郎回購高級優先債券。有關行動有助重建投資者對歐洲銀行業信心，其中瑞信股價於當日抽升19%。

本來投資者對歐洲銀行業緊張情緒已暫告舒緩，可是美國地區銀行First Republic Bank股價卻再次下跌。美國多間大型銀行齊齊出手，以穩定市場人士信心。包括摩根大通等11間銀行，向First Republic Bank存入300億美元存款，其中美銀﹑富國﹑花旗及摩通各提供50億美元存款，高盛及摩根士丹利各提供25億美元存款，道富及紐約梅隆銀行等5間銀行各提供10億美元存款。有關銀行指出，注資行動反映出對First Republic Bank的信心，亦反映出銀行業將全面遵守對客戶的承諾。First Republic Bank則指出，相關資金會存放在該行最少120日，同時亦已安排340億美元現金，以應付客戶提款需要。

摩通等銀行採取的行動，獲得美國監管機構歡迎。包括財長耶倫﹑聯儲局主席鮑威爾﹑FDIC主席Martin Gruenberg及貨幣監理署代署表Michael Hsu表示，歡迎多間銀行向First Republic Bank注入存款，以展示銀行體系健全。

鮑威爾及耶倫傳有份商議方案，穩定投資者情緒。（路透社）

傳耶倫鮑威爾等牽線拯救方案

今次摩通等銀行採取行動，有報道指出原來耶倫﹑鮑威爾及摩通行政總裁戴蒙有份牽線。據《路透》引述消息人士指出，耶倫﹑鮑威爾及戴蒙於周二（14日）討論有關拯救方案。花旗行政總裁范潔恩其後亦有參與，聯繫更多銀行共同行事。

消息人士亦指出，Sullivan & Cromwell的資深律師Rodgin Cohen在事件上亦有扮演關鍵角色。

聯儲局向銀行業提供3000億美元應急資金

除了牽線摩通等大型銀行出手相關First Republic Bank外，聯儲局亦有為當地銀行提供資金以應急。聯儲局指出當地銀行業在過去一星期通過緊急借貸機制，取得3,000億美元資金。

根據報告，流入2家被接管的銀行SVB及Signature Bank資金為1,430億美元，另有1,480億美元通過傳統貼現窗（Discount Window）借出，是有關機制啟動以來的新高提取金額。

聯儲局向周日啟用的臨時借貸機制注資119億美元，借款銀行須提供抵押。