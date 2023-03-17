第一共和銀行盤前瀉逾13%　周四獲摩通等11間銀行存入300億美元

美國地區銀行First Republic Bank（第一共和銀行），在過去一周傳出不少負面消息，股價亦拾級而下。於周四（16日）獲摩根大通等11間銀行存入300億美元存款，存款期最少為120日，曾讓投資者略舒緩緊張情緒，股價倒升10%收入。可是有關舉動未能完全重拾投資者信心，該行在今日（17日）盤前再度下挫，瀉13.48%。



該行亦披露了過去1周經營情況。由3月10日至15日以4.75厘的隔夜拆息，從聯儲局借入200億美元至1,090億美元；從9日以來則從聯邦住房貸款銀行以5.09厘借入100億美元。

該行又指出截至3月15日，未計最近獲得的大型銀行存款，手頭現金為340億美元。至於由摩通等銀行存入的資金，會以市場價格計算利率。

該行創辦人Jim Herbert及行政總裁Mike Roffler對大行的支持表示感謝，認為大行的支持反映同業對該行的信任，及該行有能力繼續為客戶及社區堅定服務。該行會專注於減少借款，及評估未來資產負債表的組合。在專注復蘇期間不會派發股息。

監管機構歡迎今次行動

摩根大通曾11間銀行向第一共和銀行提供300億美元存款。美國多間大型銀行齊齊出手，以穩定信心。包括摩根大通等11間銀行，向First Republic Bank存入300億美元存款，其中美銀﹑富國﹑花旗及摩通各提供50億美元存款，高盛及摩根士丹利各提供25億美元存款，道富及紐約梅隆銀行等5間銀行各提供10億美元存款。有關銀行指出，注資行動反映出對First Republic Bank的信心，亦反映出銀行業將全面遵守對客戶的承諾。First Republic Bank則指出，相關資金會存放在該行最少120日，同時亦已安排340億美元現金，以應付客戶提款需要。

摩通等銀行採取的行動，獲得美國監管機構歡迎。包括財長耶倫﹑聯儲局主席鮑威爾﹑FDIC主席Martin Gruenberg及貨幣監理署代署表Michael Hsu表示，歡迎多間銀行向First Republic Bank注入存款，以展示銀行體系健全。