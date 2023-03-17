第一共和銀行．懶人包︱11銀行注資300億美元救火　問題未解決？

美國第一共和銀行（First Republic Bank）3月16日獲11間大型銀行合共注資300億美元。它究竟發生什麼事？為何它需接受救援？



美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）10日倒閉，Signature Bank在12日也因有類似系統式風險而被接管。這引起投資者對美國銀行業的憂慮，而市場推測，第一共和銀行將是美國下間面臨倒閉風險的銀行。

● 為何需救援？

第一共和銀行與矽谷銀行有相似之處，包括在規模、主要客戶群是富人、擁有三藩市灣區客戶群、以及擁有大量無保險存款方面。因此在矽谷銀行倒下後，人們對第一共和銀行信心不足，它面臨股價下跌以及存戶紛紛提款的問題，金額數以十億美元計。

在這種危機下，第一共和銀行需獲得額外資金，以增加可用流動性。

● 如何救火？

包括摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）、花旗集團（Citigroup Inc.）、美國銀行（Bank of America Corp.）在內的11間大型銀行合共向第一共和銀行注資300億美元。這救援行動在一定程度上是旨在透過表明最大型的銀行都願意將資金投入區域銀行，有助恢復人們對區域銀行的信心。

《華爾街日報》16日稱，由美國財長耶倫（Janet Yellen）領導的美國監管機構指：「一群大型銀行這種表達支持的做法是最受歡迎的，它展現銀行系統的韌性。」

美國第一共和銀行位於波士頓的分行，圖片攝於2023年3月13日（Reuters）

● 問題解決了嗎？

報道指出，第一共和銀行面對的問題或未完全解決。在其他銀行救援第一共和銀行的行動被公布後，美股16日低開後反彈，道指收市升371點。但在接近收市時，股價漲幅有收窄，顯示外界或質疑救援行動是否能對存戶情緒產生預期中的影響。

市場對地區銀行健康狀況的擔憂拖累第一共和銀行股價大跌，美媒最新又揭發，原來在這情況發生前的兩個月內，第一共和銀行高層曾拋售價值數千萬美元的公司股票。《華爾街日報》指，無論其他銀行救援第一共和銀行的行動結果如何，很多人都不會接受第一共和銀行高層拋售公司股票的事。