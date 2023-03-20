斥30億瑞郎購瑞信 UBS︰交易對股東有利 鞏固全球資產管理地位
撰文：張偉倫
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瑞銀（UBS）宣布以30億瑞士法郎收購瑞信（Credit Suisse，CS），瑞銀會透過發行股票支付收購代價。每股瑞銀股份，將換取22.48股瑞信，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，整體作價為30億瑞士法郎。聯儲局及英倫銀行等監管機構表示歡迎。
瑞銀指出今次交易對股東有利，由於瑞信情況深受關注，今次交易可保障業務的剩餘價值，並且對瑞銀的下行風險承擔作出保障。
瑞銀指出會獲得250億瑞士法郎下行保障，當中包括收購價調整﹑削減成本，以及對非核心資產作出50%下跌保護。瑞銀指出兩間銀行可不受限地獲瑞士央行的指施支援，當中包括可在貨幣政策措施下，從瑞士央行獲得流動性。
料交易每年可削80億瑞士法郎成本
瑞銀預料兩行合併可以在2027年前，每年削減80億瑞士法郎成本，又預料資本水平可以維持在13%。
瑞銀又指出，今次交易無須獲得股東批准，而交易已獲得瑞士金融監管機構﹑瑞士央行﹑瑞士財政部及其他核心監管機構即時批准。
瑞銀又表示，交易可以產生逾5萬億美元的投資資產及可持續價值的機遇，同時會進一步鞏固瑞銀以瑞士為基礎的全球資產管理經理的地位，其管理的資產規模將達到3.4萬億美元。
瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。