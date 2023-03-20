斥30億瑞郎購瑞信　UBS︰交易對股東有利　鞏固全球資產管理地位

瑞銀（UBS）宣布以30億瑞士法郎收購瑞信（Credit Suisse，CS），瑞銀會透過發行股票支付收購代價。每股瑞銀股份，將換取22.48股瑞信，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，整體作價為30億瑞士法郎。聯儲局及英倫銀行等監管機構表示歡迎。



瑞銀指出今次交易對股東有利，由於瑞信情況深受關注，今次交易可保障業務的剩餘價值，並且對瑞銀的下行風險承擔作出保障。

瑞銀指出會獲得250億瑞士法郎下行保障，當中包括收購價調整﹑削減成本，以及對非核心資產作出50%下跌保護。瑞銀指出兩間銀行可不受限地獲瑞士央行的指施支援，當中包括可在貨幣政策措施下，從瑞士央行獲得流動性。

料交易每年可削80億瑞士法郎成本

瑞銀預料兩行合併可以在2027年前，每年削減80億瑞士法郎成本，又預料資本水平可以維持在13%。

瑞銀又指出，今次交易無須獲得股東批准，而交易已獲得瑞士金融監管機構﹑瑞士央行﹑瑞士財政部及其他核心監管機構即時批准。

瑞銀又表示，交易可以產生逾5萬億美元的投資資產及可持續價值的機遇，同時會進一步鞏固瑞銀以瑞士為基礎的全球資產管理經理的地位，其管理的資產規模將達到3.4萬億美元。