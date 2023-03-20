瑞銀確認30億瑞士法郎收購瑞信　英美表示支持

瑞士信貸（Credit Suisse）危機暫獲解決，瑞士央行（SNB）3月19日宣布，瑞銀（UBS）確認以30億瑞士法郎收購瑞信，並同意承擔高達50億瑞士法郎的損失，而央行將向瑞銀提供大額流動性援助。根據公布，收購將以「22.48股瑞信換1股瑞銀」來完成。



瑞士央行形容，瑞銀對瑞信進行收購，是當前確保金融穩定和保護瑞士經濟的解決方案，今次收購是在瑞士聯邦政府、瑞士金融市場監管局（FINMA）和瑞士央行的支持下達成，而央行將向瑞信提供高達1000億瑞士法郎的流動性援助貸款。瑞士政府則表示，作為交易的一部份，將向瑞銀提供90億瑞士法郎的損失擔保。

瑞士財長祖特爾（Karin Keller-Sutter）表示，瑞信一旦破產將造成嚴重後果，為瑞士經濟帶來沉重代價，政府對瑞信無法自行解決危機感到遺憾。瑞信則表示，這宗交易協議同時滿足了瑞銀及瑞信雙方所提出的條件，預料合併將於2023年底前完成。

英美均表示支持相關收購方案。英國財政部表示，歡迎瑞信與瑞銀合併，以及瑞士當局為支持金融穩定而採取的措施，並強調英國銀行體系仍然安全、穩健且資本充足。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和美國財長耶倫（Janet Yellen）亦發表聯合聲明，稱對瑞士當局支持金融穩定的措施表示歡迎。