UBS收購瑞信｜聯儲局與歐央行等6大央行聯手 提升美元市場流動性
撰文：張偉倫
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全球六大央行聯手提升美元的市場流動性，以應對瑞士信貸（Credit Suisse，CS）緊急拯救行動後的市場波動。
聯儲局﹑加拿大央行﹑英倫銀行﹑日本央行﹑歐洲央行及瑞士央行發表聲明，指出從周一（20日）開始，聯儲局與其餘5間央行現有美元掉期安排手規則有變，由7天期改為每天。有關安排顯示聯儲局向5大央行每日提供美元借貸，可以確保環球金融市場有充足的美元流動性。
聯儲局指出，有關機制將會持續至4月底。
在瑞士政府推動下，瑞銀與瑞信合併，被視為紓緩瑞信破產的憂慮。惟央行仍不敢確定市場對交易的看法，因此尋求先確保交元有足夠流動性。
瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。