UBS收購瑞信｜聯儲局與歐央行等6大央行聯手　提升美元市場流動性

全球六大央行聯手提升美元的市場流動性，以應對瑞士信貸（Credit Suisse，CS）緊急拯救行動後的市場波動。



聯儲局﹑加拿大央行﹑英倫銀行﹑日本央行﹑歐洲央行及瑞士央行發表聲明，指出從周一（20日）開始，聯儲局與其餘5間央行現有美元掉期安排手規則有變，由7天期改為每天。有關安排顯示聯儲局向5大央行每日提供美元借貸，可以確保環球金融市場有充足的美元流動性。

聯儲局指出，有關機制將會持續至4月底。

在瑞士政府推動下，瑞銀與瑞信合併，被視為紓緩瑞信破產的憂慮。惟央行仍不敢確定市場對交易的看法，因此尋求先確保交元有足夠流動性。