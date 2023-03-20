瑞信遭UBS收購 歐洲銀行股續受壓 滙豐倫敦股價挫逾3%
撰文：張偉倫
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在瑞士央行等監管機構推動下，瑞銀（UBS）決定收購瑞信（Credit Suisse，CS），務求穩定金融市場信心。可是瑞信及瑞銀股價在周一（13日）早段均向下，繼續拖累歐洲銀行股，以至歐州股市表現。
瑞信最新報0.69瑞士法郎，較瑞銀收購價0.76瑞士法郎，較上周五（17日）收市價瀉62.42%。至於瑞銀最新報14.95瑞士法郎，跌12.65%。
其他歐洲銀行股方面，德銀跌6.3%，渣打倫敦股價跌2.5%，滙豐倫敦股價跌3.1%，荷銀跌3.3%，萊斯銀行跌1.9%，法巴跌3%。
歐洲股市方面，德國DAX指數最新報14728點，跌40點，英國富時指數跌45點，報7290點，法國CAC升4點，報6929點。
美國三大指數期貨均下跌，道指期貨跌131點，報31731點，標普指數期貨跌10點，報3906點，納指期貨跌9點，報12508點。
瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。