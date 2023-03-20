瑞信遭UBS收購　歐洲銀行股續受壓　滙豐倫敦股價挫逾3%

在瑞士央行等監管機構推動下，瑞銀（UBS）決定收購瑞信（Credit Suisse，CS），務求穩定金融市場信心。可是瑞信及瑞銀股價在周一（13日）早段均向下，繼續拖累歐洲銀行股，以至歐州股市表現。



瑞信最新報0.69瑞士法郎，較瑞銀收購價0.76瑞士法郎，較上周五（17日）收市價瀉62.42%。至於瑞銀最新報14.95瑞士法郎，跌12.65%。

其他歐洲銀行股方面，德銀跌6.3%，渣打倫敦股價跌2.5%，滙豐倫敦股價跌3.1%，荷銀跌3.3%，萊斯銀行跌1.9%，法巴跌3%。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報14728點，跌40點，英國富時指數跌45點，報7290點，法國CAC升4點，報6929點。

美國三大指數期貨均下跌，道指期貨跌131點，報31731點，標普指數期貨跌10點，報3906點，納指期貨跌9點，報12508點。