滙豐祈耀年夥高層參觀前海新寫字樓　樓高25層最快2024年開幕

滙豐（0005）2020年提出「重返亞洲」戰略，加大區內投資。行政總裁祈耀年、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建，聯同一眾管理層，今天（20日）到前海參觀新辦公大樓。該座建築物樓高25層，另有四層地庫，將於2024年正式開幕。

集團指，祈耀年本月的內地之行，選擇以前海為首站，反映粵港澳大灣區在本行亞洲增長策略的重要性。大灣區佔全國土地面積不足1%，卻佔全國經濟約10%、佔全國出口總額更高達35%。目前大灣區的經濟規模，相等於南韓或加拿大。滙豐估計，至2030年，大灣區的經濟規模將達到4.6萬億美元（接近36萬億港元）。

此外，《財富》世界500強當中，有25家企業來自大灣區，以大灣區為基地的獨角獸企業達到62家，即佔全國17%。大灣區擁有超過300個產業集群，以及全國八成的供應鏈企業。

今年二月內地當局公布的「前海30條」，是鞏固大灣區金融互聯互通的重要一步，並推動橫琴粵澳深度合作區，與前海深港現代服務業合作區的金融開放。

滙豐前海證券於2017年成立，是首家由港資金融機構成立、擁有控股權的內地合營證券公司，滙豐更於去年將持股由51%增至90%。