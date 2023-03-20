滙豐PayMe調低用戶年齡至12歲　新登記青年可享總值100元優惠券

滙豐旗下電子錢包PayMe今日（20日）宣佈，延伸用戶年歲至12歲青少年，為家長提供數碼化轉賬零用錢，亦可了解子女消費，支持近60萬名本地青少年理財。即日起至5月15日，指定新登記用戶可獲總值100元商店優惠券。



滙豐旗下電子錢包PayMe今日（20日）宣佈，延伸用戶年歲至12歲青少年。（豐提供圖片）

滙豐PayMe表示，調低用戶年齡門檻，可以讓家長隨時隨地向子女轉賬零用錢，保留消費及轉賬紀錄，了解子女使費。青少年亦可透過個人戶口為其PayMe賬戶增值或轉賬，管理日常生活消費，建立正確財務觀念。

滙豐旗下電子錢包PayMe今日（20日）宣佈，延伸用戶年歲至12歲青少年。

指定新用戶享Circle K及759阿信屋各50元優惠券

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe擁有逾290萬名用戶，遍及不同年齡層，青少年日常需要已逐漸由手機主導，PayMe可以讓他們以更數碼化及貼近生活的方式培養理財習慣，打好未來財務健康基礎。

即日起至5月15日，年滿12至18歲或35歲或以上的PayMe新用戶可分別獲賞50元Circle K折扣優惠券及50元759阿信屋折扣優惠券。折扣優惠券將自動存入PayMe錢包內，並於上述指定商店以PayMe消費滿港幣 50 元或以上時自動使用。

現時全港有超過5萬間 PayMe for Business實體及網上商店，當中包括麥當勞、7-Eleven、KFC、Klook、萬寧、無印良品、莎莎、星巴克、UNIQLO以及吉野家。