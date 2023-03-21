恒地去年少賺30%至92.4億元　派末期息1.3元

恒基地產（0012）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為92.39億元，按年減少30%；股東應佔基礎溢利為96.29億元，按年跌29%，派末期息1.3元。連同中期息，全年派息1.8元。



截至去年底近121億元銷售額未入帳

恒地指出去年來自物業發展入帳的營業額155.36億元，按年增加33.4億元，應佔稅前盈利為33.55億元，按年減少14.03億元。盈利減少因年內入帳項目邊際利潤較低。

截至去年底止，未入帳的本港物業發合約銷售額為120.72億元，當中71.91億元預計可隨物業落成並交付予買家，而於今年入帳。

恒基地產位於啟德的項目THE HENLEY。（資料圖片）

在港擁有4500萬平方呎農地

截至去年底恒地在港擁有土地儲備為2,520萬平方呎，另擁有4,500萬平方呎農地。

物業租賃方面，去年在港錄得總租金收入為64.57億元，按年跌1%，應佔稅前租金淨收入則增加1%至46.09億元。

內地業務方面，公司指出去年來自物業銷售入帳的營業額為77.99億元，按年增加15%，應佔稅前溢利為21.97億元，按年增加37%。

內地租金收入按年跌1%至20.71億元，應佔稅前租金淨收入按年跌1%至16.03億元。

UNY母企恒發去年少賺85%（馬煒傑攝）

恒發去年盈利大減85%

此外恒地旗下的﹑UNY母公司恒基發展（0097），去年股東應佔盈利為500萬元，按年跌85%，派末期息1仙，全年派息2仙。