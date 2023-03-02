恒地古洞北住宅項目改申建924伙　規劃署不反對

北部都會區概念下，發展商積極推動北區項目。恒地（0012）早前向城規會修訂旗下上水古洞北住宅發展項目，要求放寬興建密度，由原先申建994個住宅單位，減少7%至924伙，規劃署不反對，個案於周五（3日）交由城規會審議。

資料顯示，上述由恒地申請的地盤，位於上水市地段第263號，鄰近古洞石仔嶺花園，以及未來的北環線古洞站，地盤面積約5.65萬平方呎，計劃以6.5倍作發展，擬建兩幢不多於33層高的住宅大廈，住宅樓面約31萬平方呎，提供924伙，另有5.6萬平方呎商業樓面。

開放式單位佔比由39%縮至12%

據新提交方案資料，項目1、2座每層提供33伙，當中開放式單位佔4伙，實用面積由189至246平方呎，佔比12%；至於一房單位每層有18伙，面積268至286平方呎，佔比逾54%。

紅圈為恒地項目、藍圈為會德豐項目、黃圈為新地項目。圖片最上方為未來古洞站位置。

相比去年恒地提供的申請方案，當時同以6.5倍作發展，擬建兩幢、涉994伙，每層提供36伙，開放式戶佔14伙。意味新方案下，開放式單位的比例由約39%縮減至約12%。

規劃署指，上述地盤要求放寬發展密度，可增建66個單位，料可多容納約185人，而古洞北新發展區是香港土地及房屋供應中長期重要來源，項目小幅度放寬興建密度以提供額外單位，與政府增加住房供應的總體政策相符。

參考恒地於2018年已就上述項目完成12.35億元補地價。