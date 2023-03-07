恒地周五起推售3盤貨尾、涉22伙　利奧坊．壹隅折實售478萬起

全新盤醞釀登場之際，發展商加緊推售貨尾單位。恒地營業（二）部落實本周五、周六推售3盤貨尾，涉及22伙。

其中，大角咀利奧坊．壹隅剛上載最新銷售安排，落實本周五（10日）發售10伙，當中開放式佔一伙，一房佔9伙，實用面積由209至288平方呎，價單定價由519.2萬至724.8萬元，價單呎價由23,010元至26,647元，折實售價由477.66萬至666.81萬元，折實呎價由21,169元至24,515元。

大角咀利奧坊．壹隅。

鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL各售6伙

同系鰂魚涌THE HOLBORN同日亦推出6伙，當中兩房戶佔一伙、一房佔4伙、開放式佔一伙，實用面積由221至452平方呎，價單定價由665.5萬至1,361萬元，價單呎價由26,306 元至30,113元，折實價632萬至1,292萬元，折實呎價24,991元至28,607元。

而上環堅道CAINE HILL則於周六（11日）推出6伙，當中包括一伙一房、5伙開放式戶，實用面積由190至277平方呎，價單定價由618.9萬至870.2萬元，價單呎價由31,415元至 34,731元，折實售價由600.33萬至844.09萬元，折實呎價由30,473元至33,689元。