SVB｜聯儲局下周煞停加息？　投資界罕見分岐　爭議在政策公信力

美國聯儲局下星期議息，市場上周初一度傳出屆時當局會一口氣加息半厘，不過自從美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）及Signature Bank接連倒閉，觸發市場震盪。對於今次加息與否，投資界罕見分岐，有投行估計，本月將停止加息。不過一旦突然停止加息，「新債王」岡拉克直言會嚴重打擊聯儲公信力。



市場對加息預期急轉變，觸發對利率最敏感的兩年期國債，在三日間累計急挫一厘，創出自1987年股災以來最大跌幅。

市場對加息預期急轉變，觸發對利率最敏感的兩年期國債，在三日間急挫一厘，創出自1987年股災以來最大跌幅。（Getty Images）

本港時間下周四（3月23日）凌晨美國將公布議息結果，不過市場對今次的加息步伐出現明顯的分岐。上周聯儲局主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證會時「放鷹」，指出美國終端利率可能比市場預期更高，一度令市場估計聯儲會大幅加息半厘。

然而，市場觀點在上周五開始轉向，美國矽谷銀行及Signature Bank接連倒閉風波，持續令股債市場震盪，美國監管機構對銀行的處置方式，亦引起投資者質疑，市場開始重新評估美國加息路徑。

暫時估計最為「激進」的當屬野村，該行由原先預期今個月聯儲加息半厘，急速轉為今個月將掉頭減息，幅度四分一厘，並停止量化緊縮（QT）。（資料圖片）

野村估計最「激進」 料下周減息

華爾街流傳著一句格言：「聯儲局一直加息，直到出現問題為止」。隨著兩家地區性銀行倒閉，市場推測聯儲的緊縮政策現在可能更接近尾聲。投行之中，高盛及野村都傾向相信，聯儲會在本月「煞停」加息，理據是矽谷銀行事件增加美國銀行系統壓力。

暫時估計最為「激進」的當屬野村，該行由原先預期今個月聯儲加息半厘，急速轉為今個月將掉頭減息，幅度四分一厘，並停止量化緊縮（QT）。

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔認為，對於美國通脹高企，加息並不是治本的方法。（資料圖片）

陳鳳翔：倘停加息舒緩市場不安

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔接受訪問時指出，今次矽谷銀行事件，突顯聯儲局進取加息已經打撃美債價格及銀行的資產負債表。倘若聯儲局停止加息，才能夠舒緩事件對金融市場帶來的不安。

此外，他對於美國通脹高企聯儲局加息的做法提出質疑，因為現時物價的壓力，是來自美國對俄羅斯的制裁所觸發的供應鏈斷裂問題，形容制裁可謂「是一個七傷散」，令美國承受通脹壓力。因此，針對通脹問題，美國需要考慮的，應該是何時撤銷制裁，加息非治本的方法。

然而，市場亦有另一種聲音，相信聯儲局會繼續加息，理據是美國物價持續高企；加上聯儲已經動用緊急措施去應付銀行出售美債的流動性需要，同時需要維持加息政策公信力。

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）指出，聯儲需繼續加息，維持公眾對局方打擊通脹的信心。不過，加息幅度宜由半厘，削減至0.25厘。

「新債王」：聯儲停加息 將嚴重削公信力

支持繼續加息一派包括「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）及美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）。岡拉克認為，聯儲需繼續加息，維持公眾對局方打擊通脹的信心。不過，加息幅度宜由半厘，削減至0.25厘，同時相信將是聯儲局這輪加息周期最後一次加息。

對於美國接連兩間銀行倒閉，岡拉克認為對聯儲局主席鮑威爾打擊通脹的策略，無疑構成重大衝擊，但當局過去半年一直強調收緊銀根，現時如因突發事件而叫停，公信力將受沉重打擊。

利率期貨市場數據顯示，預期下周美國加息0.25厘的機會率，達到61%，機會率較一星期前（僅30%）大幅提高。另外展望未來數次議息，市場再度預期今年有掉頭減息機會，直至12月會議前，市場料有大約3次減息機會，幅度為每次0.25厘。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，聯儲局250億美元BTFP計劃，最主要是重建市場信心。（資料圖片）

李若凡：矽谷銀行情況個別 未礙加息

對於美國下周的加息取向，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，美國矽谷銀行的問題，屬於個別情況，認為事件觸發到系統性金融風險的機會低，所以聯儲局相信不會調整加息步伐。現時美國物價仍然高企，因此聯儲有需要繼續在下周加息，幅度維持在0.25厘。同時到5月份會是最後一次加息，令到指標利率升至5厘至5.25厘。

另一方面，聯儲局針對今次美國矽谷銀行事件，突顯出的美債價格急跌對銀行資產負債表及流動性的影響，聯儲局推出最新工具「銀行定期融資計劃（BTFP）」，可以向銀行提供高達250億美元的資金。

運作原理是讓銀行可以用國債作抵押，取得為期最長一年的等額面值（而不是市值）貸款。此舉理論上可以讓銀行不需再「蝕賣」手頭上的國債，避免SVB事件重演。

250億美元緊急措施 投行：新形式QE

李若凡指出，「今次緊急措施，最主要是重建市場信心」，突顯聯儲局願意為美債作強力支持。即使銀行面對存戶突然有提取大量存款的需求，銀行都可以以手持美債換取一年期貸款，從聯儲局手上取得應急的資金流動性。

投行更認為，BTFP相當於另一輪的量化寬鬆計劃。花旗策略師指出，聯儲會的新BTFP只是QE的另一個名字而已，意味著留在聯儲會資產負債表上的資產將會增加，雖然從技術上講他們沒有買入證券，但銀行在聯儲會的儲備金會增加。