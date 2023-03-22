加息｜聯儲局決策會議重點一文看清　預計提高目標利率到這水平

美國聯邦儲備局21日起召開為期兩天的利率決策會議。



安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）指出，聯儲局正面臨三重難題，要如何壓低通膨、維持金融穩定、又要儘可能降低對成長和就業的傷害。

這次也將是聯儲局這輪加息循環挑戰最艱鉅的一次決策，須關注以下重點。

【懶人包】有機會加息0.5厘？一個圖輯看清聯儲局面臨的難題及可能結果（點圖閱讀內容節錄）：

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1. 加息幅度

有「聯儲局傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）首席經濟特派蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，聯儲局過去一年來在傳遞緊縮訊息時，都避免讓市場意外並儘可能降低波動，而最近的美歐銀行風暴是聯儲局最近啟動加息循環以來，首次在決策前夕突然遭遇情勢持續變動的危機。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）兩周前還在說官員會討論是要加息0.25，還是0.5百分點，如今情勢不變，但最近的數據又顯示薪資和物價壓力仍重，也加劇聯儲局決策的兩難。

高盛經濟學家梅瑞克預測，由於銀行體系壓力大，聯儲局在香港時間23日凌晨2時公布的決策，將不會加息，因為官員雖已積極支撐金融體系，但市場似乎不相信對中小銀行的支持足夠，而且只加息0.25厘對未來通膨的影響「微薄」，以後也能加快加息補回來。高盛仍預測，聯儲局將在5、6、7月各加息0.25厘。

聯儲局前官員對加息決策看法分歧。已在去年9月底退休的波士頓聯儲銀行前總裁羅森格倫就說，「我不會用加息火上澆油」，「大家都在討論聯儲局對抗通膨的可信度，但聯儲局要做出合乎經濟邏輯的決策，才最能維持可信度」。

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去年卸任的的聯儲局前副主席克拉瑞達建議繼續加息0.25厘，「如果你暫停了，就會遭遇（市場擔心）『他們知道我們不知道的事』的困境」。曾為聯儲局高階顧問的杜克大學經濟學家米德也說，鮑威爾已努力贏得「通膨鬥士」稱號，「我認為在這個情境下，按兵不動似乎是錯的，特別是數據」顯示的經濟情勢。

伊爾艾朗認為，聯儲局過去幾年的決策過程顯示，聯儲局按兵不動，搭配這次「暫停」加息、而非加息循環結束的前瞻指引，但這個妥協的效益不高，若成長前景因為金融體系減弱而更加黯淡，還會加劇三重難題，因此聯儲局應該加息0.25厘。

彭博資訊經濟學家指出，聯儲局是否加息的機率很接近，加息確實會造成傷害，會加劇銀行壓力、引發投資人不安，但若暫停加息，會造成更多損失，因為將顯示聯儲局對銀行體系或經濟的韌性沒信心，因此最有可能的結果是加息0.25厘，提高聯邦資金利率區間到4.75%~5%，而且鮑威爾也希望區隔貨幣政策和金融穩定工具，紐約聯儲銀行總裁威廉斯等官員也支持這個看法。美銀證券分析師也預測會升息0.25厘。

芝加哥商業集團（CME）的FedWatch工具顯示，投資人仍預期聯儲局將加息0.25厘，機率為72.3%，按兵不動的機率是27.7%。

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2. 上修目標利率預測到多少？

鮑威爾已明確表示，本周公布、反映官員利率預估落點的利率點狀圖，將上修對今年目標利率的預測。彭博經濟學家預期，聯儲局利率點狀圖所反映的利率目標預估中位數將被上修到5.4%（即5.25%~5.5%區間），高於去年12月顯示的5.1%（即5%~5.25%區間），也比本周升息0.25厘後的利率區間高出0.5厘。美銀證券也認為聯儲局將在利率區間達到5.25%~5.5%區間（也就是再升息0.5厘）後降息。

英國金融時報（FT）日前訪調43位經濟學家的結果則顯示，49%受訪者預測聯儲局利率今年利率區間為5.5%~6%，比率高於去年12月調查的18%，比市場預期還要更鷹派。

FedWatch工具顯示，投資人預估若聯儲局本周升息0.25厘後，5月決策以按兵不動的機率最高，為49.9%，再升息0.25厘的機率是37.1%。

3. 對銀行業動盪看法

鮑威爾可能會表明，利率政策是聯儲局達成物價穩定和充分就業雙重職責的主要工具，不該被當成因應金融穩定威脅的第一道防線，聯儲局的貼現窗口和其他流動性工具更適合解決金融穩定問題。

但要確切掌握分寸很困難。曾任聯儲局首席經濟學家的耶魯大學管理學院教授英格利許就說，對外溝通會很棘手。

4. 縮減資產負債表安排

市場除了緊盯加息決策，也密切關注對於縮減資產負債表進度的安排。聯儲局目前每月出售600億美元美國公債、以及350億美元的抵押擔保證券（MBS），但提供銀行業緊急流動性機制後，資產負債表規模又告擴大。

彭博經濟學家認為，聯儲局將維持目前的縮表規模不變。紐約聯儲銀行前總裁杜雷也預期量化緊縮（QT）措施將持續。

不過，Roth MKM首席經濟學戴爾達指出，聯儲局同時提供銀行業流動性安排、同時又以縮表收回流動性，是兩相牴觸的政策，傳遞出令人困惑的訊號。曾任聯儲局理事的貨幣政策分析公司（Monetary Policy Analytics）的主管梅爾認為，在聯儲局協調其他央行擴大美元交換安排後，聯儲局調整或暫停QT的機率已升高。

聯儲局官員都未提供預估結束QT的時間表，但鮑鮑威爾上月曾說，聯儲局資產負債表要降到銀行準備金依然充足的水準，將要花兩年時間。

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