SEC控告孫宇晨等人　非法銷售加密貨幣

美國證券交易委員會（SEC）控告內地加密貨幣投資者孫宇晨（Justin Sun）及其他人士，涉嫌非法銷售加密貨幣，及人為抬高該等加密資產價格。



根據SEC聲明，作為波場基金會（Tron Foundation）創辦人的孫宇晨，於2017年8月開始夥同其他人推廣及銷售加密貨幣Tronix及BitTorrent，誘導包括美國在內的投資者投入數十億美元資金。

SEC認為孫宇晨等人銷售Tronix及BitTorrent產品涉及證券範疇，卻無向當局登記作為證券銷售代理人，因此控告孫宇晨從2018年4月至2019年2月期間，涉嫌欺騙及市場操控罪名，違規金額3,100萬美元。

與訟人尚包括Lindsay Lohan及Jake Paul等8位名人，除前述2位名人外，其餘6人同意支付罰款與SEC和解。

Coinbase被指違反證券法

此外加密貨幣交易平台Coinbsase披露，接獲SEC發出的韋爾斯通知（Wells notice），警告公司可違反證券法。

Coinbase指出與SEC官員溝通後，公司相信可能涉及部份現貨市場活動，而面對執法活動。有關活動可能涉及支付罰款，或者資產被沒收。公司指出韋爾斯通知沒有提供事件細節。

韋爾斯通知為SEC採取法律行動前的最後一步。