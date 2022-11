加密貨幣交易所FTX有救？　Tron創辦人孫宇晨：正制定解決方案

全球排名第二的加密貨幣交易所FTX爆出資不抵債、資金流動性出問題後,連日來引起市場關注。其競爭對手,全球排第一的交易所幣安(Binance)本來有意收購,為其提供流動性,但最終決定放棄。

報道指,幣安通過盡職調查發現,FTX負債與資產的缺口高達數十億美元,甚至可能超過60億,更有傳FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried向投資者指,平台面臨高達80億美元的資金缺口,因此幣安方面認為,問題超出了能力範圍,決定放棄收購。

不過另一加密貨幣界「巨頭」、Tron 創辦人孫宇晨於Twitter上稱,他和他的團隊正在與陷入困境的加密貨幣交易所 FTX 「制定解決方案」,以提供前進的道路(we are putting together a solution together with #FTX to initiate a pathway forward),但未有透露達情。

他指,團隊正日以繼夜的工作,以避免進一步惡化,相信情況最終是可控的。(My team has been working around the clock to avert further deterioration. I have faith that the situation is manageable following the wholistic approach together with our partners.)