滙豐私銀歡迎政府家族辦公室政策宣言　料可鞏固樞紐地位

政府今日公布發展家族辦公室政策宣言，並指出會在透過稅務安排等措施，吸引家族辦公室來港發展。滙豐環球私人銀行表示歡迎，認為該政策宣言可以鞏固香港作為全球領先家族辦公室樞紐的地位。



滙豐環球私人銀行家族辦公室諮詢服務亞太區主管黃奕斌指出，觀察到超高淨值客戶對設立家族辦公室的興趣持續提升，他們多元化和跨代財富傳承的需求將受益於這種規劃。香港作為國際資產和財富管理中心具有明顯的競爭優勢，可為環球企業家族及其家族辦公室的營運創造有利環境和提供全方位服務，成為他們擴充亞洲乃至全球業務的理想地點。

該行歡迎香港特別行政區政府發表的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，這將進一步鞏固香港作為全球領先家族辦公室樞紐的地位。

該行指出，其客戶對財富創造、保護和傳承採取具長遠目光的策略。將繼續發揮其作爲滙豐集團一部分的獨特優勢，通過廣泛的國際網絡以及深厚的區域和本地專業知識，為客戶提供全套定制化的財富管理服務和解決方案。

私人財富管理公會﹕有信心指施鞏固港地位

私人財富管理公會(「公會」)對香港政府於「裕澤香江」高峰論壇發表的政策宣言表示歡迎，當中概述一系列旨在促進香港持續發展成家族辦公室中心的有力舉措。樂見政府投入更大力度建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，包括成立香港財富傳承學院、推廣機場的藝術品貯存設施、鼓勵發展慈善活動、提供稅務寬減等舉措。有信心，這些舉施將大力鞏固香港作為全球家族辦公室和私人財富管理中心無可媲美的地位。