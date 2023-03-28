幣安及趙長鵬遭CFTC起訴　公司指過去2年保持合作　不同意指控

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及行政總裁趙長鵬，遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告違反交易及衍生工具規則。趙長鵬指出幣安在過去2年一直與對方合作，但CFTC仍是提出訴訟，同時強調幣安在任何情況下都不進行盈利交易或操縱市場。



趙展鵬於幣安博客上發表聲明，指出經初步審查訴狀似乎對事實的敍述不完整，又指出公司不同意訴狀中許多問題的指控。

趙長鵬指出幣安致力於與美國及全球監管機構及執法機構保持透明度及合作，並願繼續尊重美國及世界各地監管機構及作出合作。目前幣安750人的合規團隊，迄今已處理逾5.5萬個請求，其協助美國執法機構在2022年凍結/扣押逾1.25億美元資金，及2023年到目前為止凍結/扣押1.6億美元資金。

CFTC稱幣安違反監管規定

CFTC指他們涉嫌違反監管規定，經營非法的交易所，以及實行虛假的合規程序，又指出幣安在沒向其註冊的情況下招攬散戶與機構客戶。它正在尋求幣安繳付罰款、沒收其非法所得以及對它實行永久交易和註冊禁令。

CFTC在起訴書中指出，至少自2019年至今，幣安向美國民眾提供並代表他們執行大宗商品衍生品交易，公司在知情的情況下故意規避（willful evasion）美國法律，為了獲得商業利益而從事一種經過計算的監管套利策略。

起訴書內文指出，幣安透過約300內部帳戶在自家平台交易，帳戶由趙長鵬直接或間接持有，但交易所並未在公開的平台使用條款（terms of use）或其他地方披露，CFTC指那些帳戶不受幣安「內幕交易」政策約束。