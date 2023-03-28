美國CFTC起訴幣安Binance與趙長鵬等　尋求永久禁止交易及註冊

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）、其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao）及前首席合規總監Samuel Lim遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，指他們涉嫌違反監管規定，經營非法的交易所，以及實行虛假的合規程序。



CFTC稱幣安在沒向其註冊的情況下招攬散戶與機構客戶。它正在尋求幣安繳付罰款、沒收其非法所得以及對它實行永久交易和註冊禁令。

幣安一位高層在2月告訴《華爾街日報》，公司預計將支付罰款以了結政府對它的調查。

CFTC在起訴書中指出，至少自2019年至今，幣安向美國民眾提供並代表他們執行大宗商品衍生品交易，公司在知情的情況下故意規避（willful evasion）美國法律，為了獲得商業利益而從事一種經過計算的監管套利策略。

起訴書內文指出，幣安透過約300內部帳戶在自家平台交易，帳戶由趙長鵬直接或間接持有，但交易所並未在公開的平台使用條款（terms of use）或其他地方披露，CFTC指那些帳戶不受幣安「內幕交易」政策約束。

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幣安Binance：圖為路透社2022年11月10日製作的設計圖片，可見Binance徽標前方擺放象徵加密碼的道具。（Reuters）

CEO及CCO被指涉案

CFTC指出，幣安的合規計劃一直是無效；在趙長鵬的管治下，員工及顧客都被告知去繞過合規控制。它在客戶進行交易前，沒要求他們提交任何驗證身份資料，亦未能實施旨在防止和偵查恐怖主義融資和洗錢活動的基本合規程序。

機構同時指控，身為該公司前首席合規總監（Chief Compliance Officer，CCO）Samuel Lim涉嫌協助並教唆內部作違規行為，包括指導客戶使用虛擬私人網絡（VPN）以規避合規要求。

路透社27日稱，Samuel Lim未有即時回應路透社的置評請求。

路透社27日引述趙長鵬稱，CFTC的起訴出乎意料以及令人失望。公司發言人稱，公司仍將繼續與監管機構合作，又稱公司已作重大投票，確保平台上沒美國用戶。

CFTC至少自2021年以來 一直在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密衍生產品。CFTC的規定要求，如平台讓美國民眾交易這些商品，必須向其註冊。

幣安創辦人趙長鵬（幣安網站）

美針對加密幣營運

在CFTC於3月27在芝加哥聯邦法院提起訴訟，以涉嫌違反交易和衍生品規則，起訴交易平台幣安及其CEO趙長鵬之後——美國政府針對數碼貨幣運營的舉措再添一宗。

美國證監（SEC）上週以非法銷售加密貨幣證券的罪名起訴中國區塊鏈項目波場（TRON）創辦人孫宇晨及其他人士。

幣安CEO趙長鵬因違反監管規定被美CFTC起訴後，在個人Twitter賬號推文發一字：4，疑似呼應其年初發布的2023專注目標及建議的第四項作出回應：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD（Fear, Uncertainty, Doubt）消息、假新聞、惡意攻擊等。