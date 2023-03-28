大家樂：經濟復甦較想像中慢　曾就本港外賣生意與美團接觸

本港經濟逐步復常，不過有連鎖餐飲集團表示，今次本港經濟復甦較想像中慢，特別是不少港人踴躍出國旅遊，令食店晚市堂食生意較為冷清。大家樂（341）首席執行官羅德承表示，香港與內地通關後，市面人流雖然回升。不過商業區的市道尚未復甦，例如傳統旺區旺角，晚市人流仍是較冷清。



再者，經過三年疫情令到市民明顯改變，對外賣的習慣及依賴更高。他透露即使疫情過去，外賣的佔比仍然保持高企，現時仍佔約40%至50%，而在疫情之前外賣佔比僅約25%。

集團的市務總監（香港快餐）程子剛指出，外賣業務上，客戶主要透過集團自家手機應用程式平台訂購，第三方外送平台佔比僅佔約2%。對於美團 （3690） 早前宣布進軍香港，市場料即將正式營運，大家樂管理層指出，於內地生意上，美團是其業務合作伙伴。對於未來會否拓展至本港外賣業務，他透露雙方曾有接觸，相信未來有機會有原則性合作，不過未有任何實質協議。

現時約為300間學校供應飯盒

大家樂旗下學生午膳供應商「活力午餐」飯盒早前出現供應不足等問題。羅德承指出，政府宣布復課後，飯盒供應數量由兩萬個，跳升至約10萬個，不過本港飲食業長期存在人手不足問題，集團亦未能一下子大幅增聘人手，因而未能配合難以負荷。

他又指，現時物流運輸人手緊絀、新人仍在受訓當中，人手仍偏緊，故會減少向學校供應飯盒。他透露少量學校合約期滿後，決定不再續約，現時仍為200至300間學校供應飯盒，亦會持續招聘人手，並間中調動其他門店、寫字樓員工到「活力午餐」幫手，以維持服務質素。