HK Express新飛機亮相！　可容納236名乘客　兼有更大艙頂置物櫃

HK Express今日（29日）宣佈擴展其機隊，迎來其首架空中巴士 A321neo 型號客機，並將於4月2日正式啟航，首飛泰國曼谷。



為配合亞洲市場急速增長的旅遊需求，HK Express已落實在未來兩年接收16架空中巴士 A321neo 客機，而是次到港的為首架相關型號客機。

A321neo客機是空中巴士A320客機機隊中擁有最長機身的型號，可容納236名乘客，較HKExpress目前的A321ceo容機多6個座位。

HK Express 的機隊目前共有27架客機，包括5架空中巴士A320ceo客機、10架A320neo 客機、11架A321ceo客機和1架A321neo客機，機隊的平均機齡為5.7年。

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每座位可以節省20%耗油量

公司指出，為了令旅客可以享受更舒適的飛行體驗，全新的機艙設計碓保乘客可以從容地安坐在18时寬座椅上，每個座位平均減省耗油量達20%。

除此之外，公司指，新客機提供了更寬敬的機艙走廊和更大的艙頂置物櫃，減少乘客登機和下機時的不便，並為機組人員提供更多工作空間。