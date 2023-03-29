HKTVmall：對明星直播帶貨持續效果存疑　有信心保持龍頭地位

本港電商市場正在蓬勃發展，除了電商龍頭HKTVmall，還有電視廣播TVB（511），TVB早前宣布與淘寶電商合作，推出明星直播帶貨節目。面對競爭，HKTVmall母企香港科技探索（1137）直言，對明星直播帶貨可持續性效果存疑，有信心保持電商龍頭地位。



對於TVB推出明星直播帶貨節目，香港科技探索行政總裁周慧晶今日（29日）在業績發佈會上表示歡迎競爭，卻直言對明星直播帶貨可持續性效果存疑，HKTVmall更著重於銷戶與消費者的直接溝通，形容HKTVmall基建配套「無人能及」有信心保持電商龍頭地位。

HKTVmall母企香港科技探索指出，今年訂單總商品交易額目標為88億元至92億元。（圖片來源：HKTVmall）

70條直播頻道將於4月試播

在談及整體電子商貿業務時，周慧晶指出儘管疫情已經過去，但消費者的消費模式不會輕易改變，對網上零售業務分發展仍然有信心，預計今年訂單總商品交易額目標為88億元至92億元，按年增長6.3%至11.1%。

集團表示，今年推出「獨立網店」方案，為本地及國際零售商提供一站式建構及管理網店服務，將於4月上旬試行，另外亦推出代購平台Everuts ，至於直播購物頻道「HKTVLive」 將於4月中旬試播，首階段支援70條直播頻道，預計5月正式推出，並逐步拓展至100條頻道。

除此之外，集團指出，HKTVmall將與第三方物流服務供應商合作，目標於今年第二季可實現將商品送遞至英國，並配以低於市場價格約一半運費。另外，首間全自動零售商店已確定於今年年中於英國曼徹斯特正式營運，現正進行商店內部裝修。

強調要成功不可只盲從別人

此外公司於業報告內指出，過去數年，有不同類型的企業，眼見HKTVmall的成功，就跟從「別人的腳印」，嘗試加入網購市場，建立各式電子商貿平台，但大部份平台在營運一段時間後，都因為各種不同原因退出。而HKTVmall亦有部分計劃的表現未如理想，例如「HKTV極速送」餐飲送遞 服務比預期的需求減少，「數據共享庫」亦未如預期，於是去年年底已將餐飲送遞資源轉移濕貨街市食品的快速送遞。

公司指出，以上不但顯示出強大的執行力，同時印證了要在市場上成功站穩陣腳，不可以只盲目跟從別人的做法，更重要是不怕面對失敗，堅持長線投資，不斷改進及嘗試。