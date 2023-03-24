Ken Sir呂宇健提兩項特別決議案　滙豐建議反對　涉分拆及派息

滙控(0005)公布，將於今年5月5日倫敦時間上午11時正舉行股東周年大會，屆時將討論包括一群由人稱KEN SIR 的呂宇健代表的股東根據英國《2006年公司法》第338條作出的兩項股東提呈決議案。

該群股東提呈的兩項議案，涉及集團策略檢討及股息政策，分別要求滙控表決分拆亞洲業務的建議，以及要求恢復新冠疫情前的派息比率，最少達51%以上﹙滙控去年派息比率為32%﹚。議案明言，滙控須落實時間表，並在其可分派利潤允許的情況下，將股息分派回復至新冠病毒疫情之前的水平（即每年每股不低於0.51美元）。

滙控董事會建議投票反對該兩項決議案，指出於去年下半年，董事會曾審議結構性改革並作出評估，包括但不限於分拆亞洲業務，或進行策略性改組及重組。董事會認為，此等結構性改革均會大幅削弱集團策略所依據的國際業務模式的經濟效益，不僅會使股東價值蒙受重大損失，亦會減少股息。

董事會認為，公司應專注執行現時正為股東帶來價值的策略，同時有信心此項策略於往後數年亦會繼續為股東創造更多價值。

至於股息水平， 董事會認為，鑑於該公司的股息策略預期將達致股東提呈決議案的目標，盡快讓股息回復至新冠疫情前的水平，故董事會該決議案並非必要，並可能引致複雜和混亂的情況。

此外，董事會認為該決議案實際上並不可行，因其排除董事會的酌情權，亦無考慮董事在建議派息時必須顧及的所有因素。董事會認為決議案將會對該公司及其股東整體上造成損害。