海洋公園「高達之父 大河原邦男50周年展」風波不斷，繼傳媒、網紅嘉賓投訴開幕當日安排混亂，幾乎發生人踩人意外，甚至有應大會邀請出席的漫畫家，指被在場職員要他們跟一般fans一同排隊上台，只可合照一張、簽名1個。想不到在一日之後，facebook上跟這展覽有關的爭議還有新的「花生」！而且高達迷吵得更嚴重！



大河原先生喜歡設計渣古這類反派

事沿，TVB新聞報導去採訪了大河原邦男50周年展，報導中記者周峻峯引述了大河原邦男就設計機械人的感想，比起高達他更喜歡設計反派的機體渣古：「製作主角機需要顧及生產玩具、限制較多。他本人更喜歡設計渣古這類反派角色，因為發揮空間更大。」但facebook討論區「高達同好聚」有網民就好嬲，cap圖表示：「TVB，廢up當秘笈，什麼設計渣古這類反派角色。」引來400多個回應及100次share。究竟GUNDAM迷嬲乜？

高達同好歐截圖

大河原邦男展直擊｜高達之父帶團睇4米高自由高達、大批珍貴手稿

大河原邦男展直擊（蔡浩騰 攝）

大師95年曾表明渣古是「敵機」

其實是在1995年，大河原先生接受日本日經XTECH網頁訪問時，已提及過自己比較喜歡設計敵方機體（敵メカ）。高達是片集中的主角，渣古是它的敵人，叫作反派又真的沒甚麼大問題。而大河原又提到，那個時代的三位創作主腦都是二戰後的一代，所以在設計上有：聯邦是盟軍、自護帶有德軍的意像。

日本日經XTECH網頁截圖。

1979年播出的電視動畫《機動戰士高達》講述宇宙殖民衛星SIDE 3的自護公國為了爭取獨立，向地球聯邦發動戰爭。他們不單將殖民衛星墜落地球引發大災難死傷達數十億人，更發明了「機動戰士」渣古，令軍備落後的聯邦節節敗退。而主角阿寶則意外駕駛了聯邦的秘密武器RX-78高達，與太空基地一伙同伴展開反擊。

1979年播出的電視動畫《機動戰士高達》

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高達迷嬲爆留言

由於《高達》反來大受歡迎，40多年來不斷開拍各種續集及外傳，劇情變得更複雜及成熟，主角未必是善，對手也非萬惡。不少人更崇拜自護軍，cosplay他們的軍人角色，專買自護軍的模型，甚至有「自護同好會」fb群。部份高達迷認為TVB記者「沒有做好功課」將渣古及自護軍屈成壞人。他們認為「反派」是一個不好的形容詞，指TVB報導新聞「不夠持平」，扭曲事實待等等。

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亦有網民認為高達迷過度敏感

亦有網民提醒，再喜歡都好《高達》，它只是一部動畫，電視新聞是面向普羅大眾的，不必要在幾分鐘的展覽活動報導中鑽研劇情。而且不少有到場的網媒為TVB講公道說話，表示大河原邦男真的是用「反派」，TVB只是引述，認為反應太過敏感過激，會令一般人覺得：「高達迷真係好煩膠」。

+ 3

因為在1979年，大河原邦男的身份只是一個收order工作的設計師，他腦中只有這部是主角機體，這些是與它對白的敵方機體。當時美國《星球大戰》熱潮極盛，大河原跟富野導演都很想高達能擺脫老土陳腐設計。然而商業作品首要是服務玩具贊助商CLOVER，最終高達還是要妥協，雖然寶劍換成有型的光束刀，但那一身紅白藍三色完全不像軍事武器，要小朋友一眼就能看出那個忠、那個奸。

《高達創世》這部漫畫雖然誇張搞笑，但爆出了不少高達開發秘辛。

商業作品首要是服務玩具贊助商CLOVER，最終高達還是要妥協，雖然寶劍換成有型的光束刀，但那一身紅白藍三色完全不像軍事武器。

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軍事風格高達模型為BANDAI賺大錢

導演富野喜幸、美指安彥良和、機設師大河原邦男三人，就只能在生產商不太理會的敵人嘍囉機上玩新花臣，打造了自護一系列獨眼機渣古、大魔，甚麼沒有腳的「戰神渣古」。不過79年播出時《高達》其實收視差到腰斬，後來因太多人要求重播，加上BANDAI取得了塑膠模型，爆發出「Gunpla Boom」高達模型熱潮，再追加了軍事味十足的《MSV》系列模型，BANDAI好賺到買起了《高達》片廠日本Sunrise，才有了後來40幾年至今的無數高達作品。

因為軍事味十足的《MSV》系列模型，BANDAI好賺到買起了《高達》片廠日本Sunrise。