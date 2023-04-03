大河原邦男高達展起爭議 TVB新聞指渣古是反派激嬲粉絲：你識條鐵
海洋公園「高達之父 大河原邦男50周年展」風波不斷，繼傳媒、網紅嘉賓投訴開幕當日安排混亂，幾乎發生人踩人意外，甚至有應大會邀請出席的漫畫家，指被在場職員要他們跟一般fans一同排隊上台，只可合照一張、簽名1個。想不到在一日之後，facebook上跟這展覽有關的爭議還有新的「花生」！而且高達迷吵得更嚴重！
大河原先生喜歡設計渣古這類反派
事沿，TVB新聞報導去採訪了大河原邦男50周年展，報導中記者周峻峯引述了大河原邦男就設計機械人的感想，比起高達他更喜歡設計反派的機體渣古：「製作主角機需要顧及生產玩具、限制較多。他本人更喜歡設計渣古這類反派角色，因為發揮空間更大。」但facebook討論區「高達同好聚」有網民就好嬲，cap圖表示：「TVB，廢up當秘笈，什麼設計渣古這類反派角色。」引來400多個回應及100次share。究竟GUNDAM迷嬲乜？
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大師95年曾表明渣古是「敵機」
其實是在1995年，大河原先生接受日本日經XTECH網頁訪問時，已提及過自己比較喜歡設計敵方機體（敵メカ）。高達是片集中的主角，渣古是它的敵人，叫作反派又真的沒甚麼大問題。而大河原又提到，那個時代的三位創作主腦都是二戰後的一代，所以在設計上有：聯邦是盟軍、自護帶有德軍的意像。
1979年播出的電視動畫《機動戰士高達》講述宇宙殖民衛星SIDE 3的自護公國為了爭取獨立，向地球聯邦發動戰爭。他們不單將殖民衛星墜落地球引發大災難死傷達數十億人，更發明了「機動戰士」渣古，令軍備落後的聯邦節節敗退。而主角阿寶則意外駕駛了聯邦的秘密武器RX-78高達，與太空基地一伙同伴展開反擊。
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高達迷嬲爆留言
由於《高達》反來大受歡迎，40多年來不斷開拍各種續集及外傳，劇情變得更複雜及成熟，主角未必是善，對手也非萬惡。不少人更崇拜自護軍，cosplay他們的軍人角色，專買自護軍的模型，甚至有「自護同好會」fb群。部份高達迷認為TVB記者「沒有做好功課」將渣古及自護軍屈成壞人。他們認為「反派」是一個不好的形容詞，指TVB報導新聞「不夠持平」，扭曲事實待等等。
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亦有網民認為高達迷過度敏感
亦有網民提醒，再喜歡都好《高達》，它只是一部動畫，電視新聞是面向普羅大眾的，不必要在幾分鐘的展覽活動報導中鑽研劇情。而且不少有到場的網媒為TVB講公道說話，表示大河原邦男真的是用「反派」，TVB只是引述，認為反應太過敏感過激，會令一般人覺得：「高達迷真係好煩膠」。
因為在1979年，大河原邦男的身份只是一個收order工作的設計師，他腦中只有這部是主角機體，這些是與它對白的敵方機體。當時美國《星球大戰》熱潮極盛，大河原跟富野導演都很想高達能擺脫老土陳腐設計。然而商業作品首要是服務玩具贊助商CLOVER，最終高達還是要妥協，雖然寶劍換成有型的光束刀，但那一身紅白藍三色完全不像軍事武器，要小朋友一眼就能看出那個忠、那個奸。
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軍事風格高達模型為BANDAI賺大錢
導演富野喜幸、美指安彥良和、機設師大河原邦男三人，就只能在生產商不太理會的敵人嘍囉機上玩新花臣，打造了自護一系列獨眼機渣古、大魔，甚麼沒有腳的「戰神渣古」。不過79年播出時《高達》其實收視差到腰斬，後來因太多人要求重播，加上BANDAI取得了塑膠模型，爆發出「Gunpla Boom」高達模型熱潮，再追加了軍事味十足的《MSV》系列模型，BANDAI好賺到買起了《高達》片廠日本Sunrise，才有了後來40幾年至今的無數高達作品。
《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》展期為？
2023 年 4 月 1 日至 6 月 4 日，於香港海洋公園內舉行，展覽內容、購票詳情可見此文。
《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》門票價格是多少？
「海洋公園 X 大河原邦男 50 周年展」套票售價為港幣 448 元，除可以進入展覽主場館，亦可遊玩海洋公園的景點及遊樂設施；海洋公園「無限 FUN 入場證」持有人只需選購港幣 200 元增值票，便可進入展覽主場館。展覽內容、購票詳情可見此文。留意門票有指定參觀時段，每節只有 45 分鐘。
大河原邦男是誰？
大河原邦男是一位在機械設計及模型製作領域中備受尊敬的日本藝術家與工匠。他的作品風格獨特，尤其在機器人設計方面獨具匠心。他最著名的作品之一是《高達》系列機器人，此後還有《勇者王》、《魔動王》等機械設計都深入民心。