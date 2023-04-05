陳啟宗：香港經濟或高峰已過　主要國際金融中心角色須調整

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗在年報上發表《董事長致股東函》，認為香港經濟可能高峰已過，未來多年或未能再創輝煌。

陳啟宗指，在中美關係惡化，以及去全球化的趨勢下，大規模的經濟脫鈎不會亦不可能發生，但都會造成傷害，會引致經濟紛爭，從而提高營商成本，並大大加劇通脹。而香港一直好好扮演的中間人角色勢將調整。

陳啟宗：港人須學會認同中國

他認為，本地商界須因時制宜，貿易聯繫會改變，貨運、客運航線會與前不同，香港人甚至可能要學習新語言。

而部分以前的主要貿易伙伴，今後對香港的發展不再那麼重要，以前不熟悉的貿易對象則會漸顯作用。資金總是隨貿易而流動，香港的主要國際金融中心角色亦必須調整。

陳啟宗。（資料圖片 / 張浩維攝）

不過，陳啟宗亦指，這對香港以至任何地方來說，這並不全是壞事，那些率先且適當地調整過來的經濟體將成贏家。

土地短缺問題不久會成過去

他續指，香港也不能再墨守成規，若繼續依賴過去發跡的行業，現在肯定會焦頭爛額。香港應該能把挑戰轉化成優勢，但前提是必須重回主要作為經濟城市的本源，而香港人亦必須學會認同中國及內地同胞。

他又表示，香港房地產市場絕不會太差，表現最好的應該是豪宅市場，而一般住宅巿場會變得更商品化。本港的土地短缺問題不久會成為過去，樓價必然會因而受控。