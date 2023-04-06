美團辦送遞員簡介會　對外賣車手有一要求　外界估下月落戶香港！

美團（3690）最快或5月中正式「落戶」香港！該公司已啟動送遞員簡介會，據悉內容包括介紹送遞員應用程式、送遞員服務費及獎勵計劃，簡介會初步提供廣東話、普通話及英語共8場，每場人數上限60至100人，預約已全數爆滿，而首場簡介會亦前日﹙4日﹚舉辦。

《星島日報》指出，美團要求駕車送餐送遞員的行車證不能在5月15日之前到期，因而令外界猜測美團可能下月中正式開始在本港營運。

美團回應傳媒查詢時稱，未有正面回應消息，但就稱在香港外賣業務的工作正在推進中，在考慮到香港市場特點後，會作出本土化嘗試，於香港推出一個獨立於美團、全新的外賣品牌，且新品牌將針對香港用戶，設有許多量身定制的產品設計及服務內容，預計新品牌會在今年上半年或更快的時間推出。

美團創辦人王興於公司業績電話會確認，美團將很快在港推出全新品牌。﹙資料圖片﹚

王興︰國際化首嘗試

上月美團創辦人王興於公司業績電話會確認，美團將很快在港推出全新品牌，他稱香港與內地有著相近的飲食習慣，相信成功關鍵是了解本地市場及營運能力。

他強調了選擇香港作為境外業務第一站的理由,稱從文化、語言到金融設施等基礎環境，選擇香港作為國際化探索的第一個嘗試是應當之選。