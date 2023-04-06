疫後長假期現「報復式外遊」　旅遊板塊迎復甦｜許繹彬

儘管今日（6日）港股仍如常開市，但從本周的外遊人數來看，復活長假其實早已開始，正因如此，港股繼續保持橫行及淡靜格局，縱使美股較早前因銀行倒閉問題而調整至近31800點水平，但轉瞬間又可修復所有失地，重返接近34000點水平；但港股完全沒有受惠，只能繼續在20000點邊緣掙扎；部份領軍份子亦顯得缺乏動力，就以股王騰訊（0700)）例，曾升近400元後，本周的走勢只能在380多元的位置徘徊。

在大市嚴重缺乏方向下，繼續出現杯弓蛇影的情況，騰訊大股東南非傳媒Naspers旗下Prosus在收到由股王所派發的美團（3690）的股份後，疑將持倉存入高盛的帳戶內。據中央結算系統（CCASS）顯示有2.48億股美團存入，而當中大部分由高盛轉入，可見市場上出現空穴來風的現象，導致港股其中一隻「領頭羊」美團 ，隨即由148元左右下挫至130元邊緣，前景未明。

筆者認為，每當踏入長假，港股的休市日往往亦比美國為多，因而令投資者在本周出現休戰或擔心港股在休戰時，外圍市況若出現任何「黑天鵝」事件而走避不及；一向帶動港股的北水，因復活節長假開始停止灌溉；再者，根據出境記錄來看，自上周六（1日）起，出境人數已破疫前的記錄，明顯報復式外遊的情況已出現，亦是令港股淡靜的其中一個因素。

從上述種種因素來看，港股及各類衍生產品市場呈現淡靜的情況，亦屬正常，建議投資者先行享受這長假，假後看定形勢才再部署。鑒於旅遊意欲已一觸即發，即將踏入五一假期，國內市民亦會因為疫後放寛而盡興，相信正為旅遊大計作部署，相信旅遊網站亦會因而大受歡迎，建議留意相關股份，同程旅行（0780）亦可算是選擇之一。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。