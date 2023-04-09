消費券下周日發放　陳茂波：有望鞏固經濟復蘇勢頭

財政司司長陳茂波今（9日）發表網誌指，新一期的消費券將在下周日發放，加上「開心香港」系列活動啟動在即，兩箭並發，有望為本地零售及餐飲市道帶來新的刺激，進一步鞏固經濟復蘇勢頭。此外，他又提到，過去一段時間虛擬資產巿場大幅波動，更有虛擬資產交易所倒閉，認為這正是推動Web3發展的最好時機。



《財政預算案》提出推動香港高質量發展的三大方向，當中包括數字經濟和第三代互聯網（Web3）的應用，陳茂波指，單是在本周就有最少四個與Web3、數字經濟、金融科技等相關的大型研討會或嘉年華活動在本港舉行，當中個別活動更預計有超過一萬人次實體參與。

他續指，本周活動頻密，不少 Web3龍頭企業或初創公司的創始人和高層管理人員，將會雲集香港參會，包括Web3基建設施、交易平台、虛擬資產、錢包及支付工具、網絡安全審計，以及創投基金等的代表，有業界人士形容連串活動的陣容儼如業界的「武林大會」。

陳茂波認為過去一段時間虛擬資產巿場大幅波動，正是推動Web3發展的最好時機。（林靄怡攝）

虛擬資產巿場波動 推動Web3發展最好時機

陳茂波又提到，過去一段時間虛擬資產巿場大幅波動，最近也有虛擬資產交易所倒閉，讓社會上一些人對Web3的前景感到懷疑。然而，當局認為這正是推動Web3發展的最好時機。

他提到，2000年初全球也經歷過科網興起至泡沫爆破。在這個周期後，巿場參與者變得更為冷靜，在投機炒作退潮後，剩下來有實力的參與者會更專注比拼技術創新、實際應用和價值創造，貢獻於提升實體經濟的質量，而Web3也正在經歷同樣的過程。

陳茂波認為，下一階段，巿場參與者需要更深入發展區塊鏈技術，讓其透明、高效、安全、去中介化、去平台化、低成本的特點和優勢找到更廣泛的應用場景、解決更多現有商業模式的痛點乃至打破壟斷等問題，讓用戶可更廣泛分享數據的經濟價值，並為實體經濟帶來跨越式的進步。

而當局將採取「適當監管」和「推動發展」兩者並重的策略。在適當監管方面，除確保金融安全、防範系統風險外，也會做好投資者教育和保護，以及反洗黑錢等方面的工作。

6月首先引入虛擬資產服務提供者發牌制度

在「相同活動、相同風險、相同監管」的原則下，當局將在今年6月首先引入虛擬資產服務提供者發牌制度，亦正研究「穩定幣」等的監管，確保虛擬資產行業可持續和負責任發展。

另外，新一份預算案中撥款5,000萬元予數碼港，以加速推動本港Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更好掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，以及舉辦更多青年工作坊等。