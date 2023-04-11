MPF｜3月強積金止跌回升　港股基金揚2.5%　GUM：人均賺5892元

強積金基金指數在3月底時止跌回升，三大基金指數全數上升。強積金顧問公司GUM表示，股票基金終止頹勢，表現強勁，為各個資產類別中最好，其中北美和大中華股票基金更在指數中排名首兩位。



標準普爾500指數和恒生指數均在3月23日美國聯儲局上調利率後都分別上升約4%和2%，令股票基金在市場因美國銀行業危機而大幅波動的情況下仍然錄得不俗升幅。

截至3月31日，GUM強積金綜合指數升逾5點（+2.5%），報226點。3月份三大主要指數全數上升，股票基金指數上升約9點（+3.1%），報305點；混合資產基金指數上升約6點 （+2.8%），報225點；固定收益基金指數上升約1點（0.9%），報123點。2023年3月強積金每人平均賺5,892元。

3月份強積金市場整體表現及人均回報。（GUM提供）

至於眾股票基金表現，GUM指出北美股票基金於月內升幅達4.1%，為眾股票基金之最，香港股票（指數追蹤）基金及港股基金分別升3.2%及2.7%。歐洲及日本股票基金分別升3.1%及2.6%。

若以今年首季表現來說，歐洲股票基金升12.6%，表現最佳月，美股基金升9.3%，環球股票基金升7.8%，日股基金升7%，香港股票（指數追蹤）基金及港股基金分別升3.2%及2.5%。