積金局：強積金投資瑞信AT1債券佔比近乎零　對計劃成員沒有影響

瑞銀集團（UBS）同意收購瑞信（Credit Swisse）後，約160億瑞士法郎（173億美元）的額外一級資本（AT1）債券，又稱CoCo Bond的債券變「廢紙」。

市場關注強積金投資大的風險。積金局回覆查詢時表示，據強積金受託人提供的資料，強積金基金投資於瑞信發行的額外一級資本債券的佔比近乎零 ，因此有關瑞銀收購瑞信的事件，對強積金計劃成員沒有任何影響，亦沒有對強積金投資構成任何風險。

積金局表示，會繼續密切留意事態發展，並與相關監管機構及受託人保持聯繫，以確保強積金計劃成員的利益得到保障 。