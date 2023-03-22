積金局：強積金投資瑞信AT1債券佔比近乎零 對計劃成員沒有影響
撰文：許世豪
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瑞銀集團（UBS）同意收購瑞信（Credit Swisse）後，約160億瑞士法郎（173億美元）的額外一級資本（AT1）債券，又稱CoCo Bond的債券變「廢紙」。
市場關注強積金投資大的風險。積金局回覆查詢時表示，據強積金受託人提供的資料，強積金基金投資於瑞信發行的額外一級資本債券的佔比近乎零 ，因此有關瑞銀收購瑞信的事件，對強積金計劃成員沒有任何影響，亦沒有對強積金投資構成任何風險。
積金局表示，會繼續密切留意事態發展，並與相關監管機構及受託人保持聯繫，以確保強積金計劃成員的利益得到保障 。
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瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。