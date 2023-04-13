滙豐CEO再次呼籲股東　反對分拆及股息政策議案

滙豐（0005）將於下月5日在英國舉行股東大會，屆時將會就兩項由小股東提出的議案進討論及表決。兩項議案分別為包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，及股息政策。行政總裁祈耀年再次呼籲股東投反對票。



祈耀年於滙豐網站上的片段內指出，董事局及管理層已對激進的架構重組方案進行深入討論，並為有關內部假設及分析尋求獨立第三方意見及審計，確保分析公平及中肯。結論是重組並非對股東最有利，反而會大幅降低銀行市值及利潤，影響未來派息，損害價值。

他明白股息對股東的重要性，亦明白要讓股東感受到公司業務正在增長及發展。擔任行政總裁以來，最關注是確保表現欠佳的業務不會拖累表現良好的香港﹑亞洲及英國業務，在去年已漸見成效。未計重要項目前，有形股本回報率為11.6%，正朝今年達到12%以上的平均目標進發。

今年有形股本回報率朝12%進發

談及派息時，他指出派息政策由以往每年派發定額股息，轉為維持一定派息水平，並已承諾今年派息比率為50%，屬較平衡方向。加上有型股東回報率提升，該行擁有足夠資本投資增長的項目，或用於額外回購。

他亦指出去年該行已出售加拿大業務，當明年初完成交易後，會向股東派發每股0.21美元特別股息，餘下金額會視乎情況用於業務發展或進行回購。