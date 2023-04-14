內地銀行向員工「追糧」？　招商銀行去年向員工追討近6000萬薪酬

內地銀行竟然可以向員工「追糧」？據內媒報道，內地銀行實施績效薪酬追索扣回制度，招商銀行在2022年向員工追討薪酬達5,824萬元人民幣（下同）。



據年報顯示，2022年招商銀行執行績效薪酬追索扣回的員工2,876人，薪酬總金額5,824萬元，相當於人均退薪2.03萬元；渤海銀行追索扣回370人的績效薪酬1760萬元，相當於人均退薪4.76萬元。

績效薪酬追索扣回，是指金融企業的高層和對企業風險決策有影響的員工，因為自身原因，導致風險發生，造成重大違規或重大風險損失的，金融企業不僅可以止付未支付的薪酬，並且對已經發放的薪酬予以追回。

此舉目的在於將薪酬和風險相掛鉤，在一定程度上限制金融企業高層和員工從事高風險投機行為的動力。銀保監今年3月底表示，95%以上機構已製定並實施了績效薪酬延期支付和追索扣回制度。大部分銀行已制定並實施了績效薪酬延期支付和追索扣回制度。

年報顯示，2022年招商銀行執行績效薪酬追索扣回的員工2,876人，薪酬總金額5,824萬元，相當於人均退薪2.03萬元（資料圖片）

國有銀行中，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行都建立了績效薪酬延期支付及追索扣回機制，郵儲銀行建立了績效年薪延期支付制度。

至於商業銀行，報道指，招商銀行、興業銀行、中信銀行、民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、渤海銀行都建立了績效薪酬延期支付及追索扣回機制。浙商銀行對績效薪酬實行延後支付。