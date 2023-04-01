「狗股策略」首季奏效　三桶油及三大內銀均跑贏大市｜伍禮賢

狗股理論英文全稱為The Dogs of the Dow，早於上世紀90年代於美國盛行，屬於被動式投資的一種。據統計，過去20多年，狗股組合回報不比主動投資為低，尤其是在股票市場波動的年份，回報更為突出。組合在揀選股票於每年的年初進行，以最簡單、最直接，以及零分析、零考慮的方法，從成分股中找出10隻股息率最高的股票，年初時每隻平均配置組合資金的10%，一直等待至年尾結算。

如若追溯由2017年到2022年期間之狗股組合表現與同期恒生指數走勢，我們不難發現一個共通點，就是當恒生指數出現年度回升，狗股較大機會落後於大市；而當恒生指數出現年度回調，狗股較大機會領先於總體大市表現。同時，參照狗股這個定義，如果2023年初制定港股組合（派息包括特別股息），那這個組合的10大股份，有機會是東方海外（0316）、中國海洋石油（0883）、中國神華（1088）、中國石油（0857）、中國石化（0386）、中國宏橋（1378）、新世界發展（0017）、中國銀行（3988）、建設銀行（0939）及工商銀行（1398）。這個組合，就是憑股息高這單一因素選取。

三桶油表現突出

而回顧港股在今年首季先升後回順，季內更一度完全蒸發2023年的所有升幅，季尾始見回穩，恒指全季累升3.1%，但不少股份在期內有波幅無升幅。惟上述10大狗股組合在季內大幅跑贏大市，10隻股份期內升幅平均達10.5%。當中「三桶油」表現獨領風騷，其中中石油和中海油去年收入及純利齊創歷史新高的基本面支持下，季內升幅分別有31%及24%，另外東方海外在3月下旬大幅反彈，主要是因為公司去年業績再創新高，並再豪派股息，包含中期及末期股息、第一、二次特別股息，全年派息合共10.56美元（相當於每股派近82.4港元股息），預測股息率超過50厘。

惟狗股亦非必勝。前文提及，如果大市表現相對波動，例如今年港股首季的情況，狗股組合表現則相對較好。相反，如果未來第二季港股有望延續首季後半段的反彈趨勢，那狗股亦較大機會落後於大市表現。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。