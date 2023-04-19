積金局傳準備檢討MPF供款入息水平　每月供款上限或增至2750元

月入逾3萬元的打工仔，日後強積金供款上限或會增加。積金局據報就新一輪強積金最低及最高入息水平（2022至2026年度）檢討展開準備工作。若按現行機制進行檢討，未來月入逾3萬元以上人士，每月供款金額將由目前的1,500元增至2,750元。屆時整個強積金資金池每年或增加200億元，為強制供款部份增加30%。



積金局向本地傳媒指出，正就新一輪強積金最低及最高水平的檢討展開準備工作。當局以「四年一檢」方式進行檢討，對上一次調整為2013及2014年，分別將最近及最高入息水平為7,100元及3萬元，即僱主與僱員每月強積金供款上限為1,500元。

由於本港僱員薪酬在多年來出現變動，若按現行機制，強積金每月須供款的入息門檻會增至1萬元，最高供款入息上限水平為5.5萬元，即每月供款上限增至2,750元，較現行水平增加1,250元。

根據統計處最新《綜合住戶統計調查按季統計報告》，目前月入3至5萬元的本港僱員有57.7萬人，至月入5萬元以上的僱員數目為45.7萬人。若上調供款上限，前述入息金額的僱員或受影響，不排除處於有關入息範圍內的僱員，每年合共增加供款86至104億元，計及僱主部份，即每年強制性部份供款會增加172至208億元。