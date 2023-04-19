五一黃金周將至　澳門旅遊需求勁　業界料假期首3日酒店房間爆滿

距離五一黃金周假期約10多日。作為復常後第一個黃金周，旅客對前往澳門旅遊的意欲相當強勁，對當地旅遊及博彩業發展產生支持作用。澳門行政長官賀一誠更明言，有信心今年全年當地博彩收入達到1,300億澳門元。

據《澳門日報》引述澳門酒店旅業商會理事長盧志良指出，業界對五一黃金周檔期相當看好，又指出從目前訂房情況來看，假期首3日酒店房間會出現爆滿，帶動酒店生意進一步回升。



踏入2023年，澳門博彩及旅遊業出現明顯復蘇。澳門博彩監察協調局在本月初公布，今年首季當地賭收為346.42億澳門元，按年勁升95%，亦已回復至2019年疫情前水平的45%。賀一誠指出，只要每月賭收逾百億元，便可以達標。縱使仍會出現赤字，卻較過去3年大為好轉。

澳門特首賀一誠料今年當地賭收可以達到1,300億澳門元。（資料圖片）

盧志良指出上周六（15日）到訪澳門的旅客數目達到9.8萬人次，作為普通周末，旅客數量相當理想，加上澳門政府持續宣傳推廣以拓展客源，往返澳門的航空班次逐步增加，相關利好因素可帶動旅客逐步增加，故業界十分看好五一黃金檔期。

報道指出從旅遊預訂平台顯示，多家綜合渡假村酒店客戶已售罄。部份尚未客滿的星級酒店，亦顯示低價房型將售完。目前各星級酒店房價介乎1,500至6,000元人民幣。

對於酒店房價高企情況，盧志良指出與酒店房間出現供不應求情況，所以酒店房價難回落。據其了解將陸續有大型酒店釋出房間，但能否將所有房間釋出於黃金周接待旅客，仍有待進一步觀察。人手方面，目前不少酒店陸續增聘房務人手，酒店接待能力提升，但難預料行業人手是否可以應付黃金周檔期。

金沙獲高盛予「買入」評級。

對於澳門博彩業前景，大行高盛指出目前投資者對濠賭股看法存分歧，主要是部份投資者擔心貴賓廳業務萎縮，及內地樓市未好轉帶來負財富效應。不過該行卻預料至今年底時，中場賭收可以完全回復至2019年水平，在明年時更有可能較疫情前水平增長10%。

該行將銀娛（0027）﹑金沙（1928）﹑澳博（0880）及新濠博亞列入「買入」評級，銀娛更取代金沙列入「確信買入」評級。

另一大行滙豐指出隨著賭客重新前往澳門，據該行進行的壓力測試以重新評估賭股市場份額，將新濠（0200）旗下的新濠影匯收入及除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）上調，以及略為上調銀娛的收入及EBITDA，不過將澳博旗下項目上葡京收入預測下調。

該行表示將永利（1128）評級上調，由「持有」升為「買入」，認為市場人士低估了永利；又表示繼續偏好金沙。