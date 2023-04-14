通關後三個月151萬港人入境澳門　賀一誠預告車船票買一送一將停

港澳恢復通關近兩個月，澳門行政長官賀一誠表示，截至3月31日，約151萬人次香港旅客入境，約為2019年同期的八成。他又提到，現時澳門有為本港旅客推出車票船票「買一送一」等優惠，以在經濟復甦期間推出相關優惠吸引旅客，惟長期用公帑津助方式並不健康，故待旅客數量恢復正常後要「停一停」，恢復以往市場經濟方式。



▼4月7日 港珠澳大橋香港口岸大排長龍▼



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入境澳門港人升至疫情前八成

港澳亦恢復通關近兩個月，剛過去的復活節假也有不少人前往澳門旅行，令港珠澳大橋香港口岸大排長龍，逼爆出境大堂。澳門行政長官賀一誠今（14日）表示，由1月13日港澳全面恢復通關至3月31日期間，共有約151萬人次香港旅客入境，約為疫情前2019年同期的八成。

澳門旅遊局早前推出「賞你遊澳門」第二階段的升級優惠，受惠對象由港人擴展至訪港的台灣地區及國際旅客，只要在在4月10日至6月30日，購買港澳穿梭巴士車票或船票，便可獲「買去程送回程」的優惠，但回程不可與去程同日。

賀一誠：旅客數量恢復正常「停一停」車船票買一送一

賀一誠提到相關優惠時指認同在經濟復甦期間推出優惠吸引旅客，惟認為長期用公帑津助方式並不健康，故待旅客數量恢復正常就要「停一停」，以恢復以往市場經濟方式。

澳門特首賀一誠表示，長期用公帑津助方式並不健康，故待旅客數量恢復正常後要「停一停」車票船票「買一送一」等優惠。（資料圖片）

為港珠澳大橋口岸「大塞車」表示歉意

清明及復活節長假期首日，新城A區進入港珠澳大橋口岸出現「大塞車」，賀一誠今指，就事件對市民造成不便表示歉意，重申政府高度重視事件，而通過調研及優化預約系統後，之後數天沒有再出現大塞車情況。

第四條跨海大橋今年完工 大橋直接往氹仔

他補充，第四條跨海大橋能今年完工後，居住氹仔的駕駛者毋須再經澳門進入港珠澳大橋，可直接由氹仔進入港珠澳大橋，加上另一條連接新城A區與澳門半島連接橋爭取明年完工，預計有關通道今後交通不會有問題。

對於有意見希望新城A區能擴路以減少塞車情況，賀一誠指出，現時新城A區沒有閒置土地，每一塊地都有用途已納入發展規劃內。他重申，今次出現大塞車是因「澳車北上」提前了一年獲批，惟第四條跨海大橋未完工及連接新城A區與澳門半島連接橋卻未完工。他承諾接下來的五月一日旺季，政府相關部門將多派同事指揮Ａ區交通，並鼓勵居民在非高峰期的時段出行。