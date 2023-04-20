信用卡被偷走後遭盜簽34萬元　銀行以「未有妥善保管」要卡主賠償

民建聯立法會議員梁熙早前接獲多宗市民信用卡被盜用的求助，他今天（20日）聯同部分苦主會見傳媒，指信用卡被盜用涉及金額15萬至41萬元不等，其中在馬來西亞被偷走5張信用卡的事主，事後被盜用損失近34萬港元，當中兩張卡來自滙豐銀行，以事主「未有妥善保管信用卡」為由，要他本人賠償損失。另一事主失掉實體信用卡，但其信用卡資料已被用於Google Pay購物，發卡銀行發送驗證碼致騙徒的交易成功，事後卻追討事主簽帳責任。

梁熙建議，市民要時刻留意信用卡交易情況，金管局亦要與時並進，在網上交易盛行時，要有適當監管。



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損失約34萬港元的陳先生，其5張信用卡是在去年8月在馬來西亞岀差時被盜，而他都是到達下榻酒店後才知道。5張卡中有兩張的發卡銀行是滙豐銀行，其餘3張卡，分屬花旗、安信及Aeon，「我報失第一時間就揾滙豐幫手，跟著先揾另外三間。」

他指出，花旗及安信把異常交易定為必須驗證碼才可交易，Aeon經調查後亦不用他賠償，反而滙豐堅持要他承擔交易額，理由是「未有妥善保管信用卡」。

陳先生已尋求金管局協助，要求滙豐解釋「未有妥善保管信用卡」的證明，不過到今日，滙豐仍未有交代。

亦有滙豐信用卡的苦主黎先生表示，信用卡被盜後已向發卡銀行報備，被盜用簽帳涉款逾15萬元，超出其信用卡所批的限額一倍，仍獲准交易，未予攔截，質疑審批信用卡限額是形同虛設。

有市民在馬來西亞被偷走5張信用卡後遭盜用簽帳34萬元。（資料圖片）

沒有被盜實體信用卡的李小姐，去年12月突然收到銀行致電指她使用Google Pay進行三筆可疑交易，她是使用iPhone，沒使用過Google Pay，懷疑被人盜用信用卡資料登記Google Pay。負責李小姐的信用卡的同樣是出自滙豐銀行，該銀行要求她賠償金額，理由是已經發過驗證碼給她。李小姐不解，明明不是自己「用錢」，卻要她賠償，「銀行都覺得唔合理，點解仲要我賠？」

梁熙的議員助理植潔鈴表示，市民使用信用卡要留意交易情況，如有可疑交易或遺失，一定要報警和向銀行協助。

梁照就要求金管局檢討現時《銀行營運守則》，為新型電子支付平台制定監管制度，例如要使用面容識別等生物認證，以及大額消費要由卡主確認。