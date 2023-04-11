苦主投訴信用卡被盗銀行迫「埋單」　議員倡金管局界定嚴重疏忽

信用卡被盜用個案大幅增加，民建聯近日接獲不少市民求助，報稱信用卡遭盜用「碌卡」，但相關銀行其後指卡主「嚴重疏忽」，堅持要求客戶償還款項。立法會議員梁熙認為金融管理局對於「嚴重疏忽」並無清晰界定，由發卡銀行自行解釋，令卡主被盗用信用卡並大額消費後卻要卡主自己「買單」。



梁熙指，金管局於事件的角色只是「傳聲」，「未係好helpful（幫忙）」。他認為，銀行應善用數據，設立保障制，倘交易金額與卡主消費習慣不同應該再次核實。他又提醒，市民應定期檢查其信用卡有沒有被銀行自動提升限額。



民建聯立法會議員梁熙。（資料圖片／盧翊銘攝）

張女士則是其中一名苦主，她今日（11日）於香港電台節目《千禧年代》指，自己被有組織犯罪集團偷取了錢包內3張信用卡，涉及2間銀行，其身份證亦不翼而飛，但錢包則安然無恙，仍在原位。

她其後收到訊息發現轄下用卡已完成兩宗交易，金額達6位數字，但銀行並無聯絡她及為她進行身份認證。她得悉後，已在30分鐘內致電兩間發卡銀行取消信用卡，並報警處理，強調「我可以做嘅嘢已經盡快做」。

及後其中一間銀行以卡主「嚴重疏忽」為由要求她找卡數。她認為，相關交易與其平時消費習慣不同，銀行以短訊通知卡主交易款項的時候，並無啟動內部機制向她核實身份，不滿「冇機會畀我可以say no（拒絕）」：「咁大個transaction（交易）同我平時嘅消費模式完全唔同，講緊嘅係幾廿蚊到幾千蚊，突然間一砲碌咗咁龐大嘅6位數字，幾廿萬，係一次過碌咗我九成嘅信用卡卡limit（限額）」。

梁熙表示，涉事銀行向他們介定信用卡「嚴重疏忽」的定義，是卡主沒有把信用卡作為現金保管。他認為，相關定義任由銀行釐定，金融局必須有統一解釋，否則每一間銀行都可以有不同說法。對於張女士信用卡被進行大額交易，他反問「銀行冇一個認證嘅一個步驟嘅時候，究竟係咪佢自己都有嚴重疏忽呢？」

近日信用卡被盜用個案大幅增加。（Upslash / @Avery Evans）

他又提及，已向金管局反映相關情況，但「似乎未係好helpful（幫忙）」，只是跟隨銀行說法「傳咗個聲」，認為金管局應與各銀行釐定清楚何謂「嚴重疏忽」。

梁熙提醒市民需要「自己保障自己」，定期查核其信用卡的信用額度有沒有被銀行主動提升；又指銀行掌握了很多市民資料及消費模式，「唔好剩係用呢啲資料嚟賺錢」，希望可以進行大數據分析，指定情況之下需要卡主許可才完成交易，例如與消費模式有很大出入的交易，亦應需取得卡主允許，「如果連呢樣嘢都冇嘅時候，我覺得銀行幾大疏忽」。