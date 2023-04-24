興證分析師張憶東料聯儲局下月最後一次加息　港股或第三季再尋底

興業證券全球首席策略分析師張憶東出席興業證券2023海外資本論壇上指出，美國加息周期已到後期，可是信貸收緊的情況卻進入加速階段，不排除美股在今年6至8月有第二次尋底風險，預料屆時港股亦會跟隨。



他指出目前海外資金關注美國經濟及美債前景，認為本輪美國加息周期已到後期。若聯儲局對息率保持鷹派作風時間愈長，當地經濟及金融領域的風險及脆弱性的顯現便更明顯。他明言目前已非糾結聯儲局會再加息次數，因為市場人士的共識是下月加息後便會暫停，現時關注是聯儲局何時減息，以及聯儲局會保持鷹派多久，又指出若當局愈遲減息，美國將暴露出更多風險。不單止中小型銀行的問題，還有中小企債務問題，其中小型企業的債務槓桿率已超越科網泡沫時間。

他指出去年美國緊貨幣，今年是緊信用。不論是按揭貸款﹑工商業貸款及消費信貸，均已從高位回落。隨著中小型銀行出現危機後，美國緊信用情況開始加速。他曾進行測算，預料美國低收入人群的儲蓄會在今年6月耗盡，至今年下半年時，中產甚至相對富裕人士的超額儲蓄亦逐步耗盡，不利經濟前景。不過當地服務通脹升幅亦會放慢。當地企業亦存有殺盈利風險。與房地產﹑建造業或零售消費相關的行業，均面臨下行風險。

料長債息將升至3.8厘

他預料風險資產在未來4個月會出現波動，美國長債息率將由3.5厘升至3.8厘。至今年Jackson Hole央行年會後，取態會轉為偏鴿，並且不排除年底時會減息。

港股走勢方面，由於美國長債息或會反彈，對經濟帶來進一步衝擊，美國股市均有第二次尋底風險。港股受歐美資金主導，預料會受到美國長債息走勢影響而有波折。