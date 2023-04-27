網絡開店平台SHOPLINE：逾六成商戶擬開實體店　沙田最多網購訂單

網絡開店平台 SHOPLINE 今日（27日）發布《2023香港開店白皮書》，彙整去年香港電子商務市場數據及揭示來年網店趨勢，為進一步加入OMO戰場，即使去年實體店租金上升高達兩成，仍逾六成商戶計劃開實體店。



去年SHOPLINE香港商戶的全年總營業額及總訂單量按年升近五成 ，據 SHOPLINE2022 網店商戶產業類別，2022熱門網店產業頭三大依次為「生活起居」、「流行衣飾」及「其他消費品」，佔整體超過一半。「綜合零售」連續三年成為最大收益產業，佔比由2021年的20.3%上升到2022年的23.2%，訂單量亦上升至排名第一。

《白皮書》數據指出 2022 年經營O2O/ OMO（線上線下整合）商戶數字持續增長，按年上升達四成，佔總商戶人數的 29.7%。92% 受訪商戶認為提供線上買、門市取的選項，能吸引消費者更願意購物，另94% 受訪商戶認為提供網店、門市共通的會員積分，有效吸引消費者再次消費。O2O/OMO 商戶平均商品成交金額比純網店高出6倍。

SHOPLINE 《白皮書》指出，沙田網購訂單全港最多。（資料圖片）

沙田區最多網購訂單

為進一步加入OMO戰場，即使去年實體店租金上升高達兩成，經營成本大大增加，但仍有逾六成（64%）的SHOPLINE香港商戶已有實體店或計劃今年開展實體銷售。

《白皮書》同時揭示沙田區繼續蟬聯最多網購訂單的分區，而觀塘區今年微升一位，排行第二，而元朗、西貢及九龍城區並列第三。

此外，《白皮書》顯示，消費者重視商品價格外，近七成（67%）受訪商戶認為購物體驗，即品牌提供客戶服務、銷售員直接對話，讓消費者可隨時查詢產品資訊亦十分重要。而當中超過七成（72%） 顧客透過 WhatsApp 聯絡品牌，WhatsApp 為商戶與客戶通訊的最主要渠道。