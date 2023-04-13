【八達通消費券優惠】八達通推出消費券優惠！政府將於周日派發消費券，八達通最新宣布與港鐵商店合作，送出10萬張電子現金券，市民可以於指定港鐵商店當現金使用，大家領取消費券之餘更可以再享額外優惠，即看優惠詳情。

八達通消費券優惠｜八達通送10萬張電子現金券！指定商店當現金用

政府今年第一期消費券將於2023年4月16日發放，八達通今次亦推出消費券優惠！八達通宣布與港鐵車站商店合作，於本月一連2個星期，透過八達通App推出限定快閃優惠，送出10萬張總值高達$100萬的電子現金券，可於全線港鐵車站指定商店當現金使用。

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（資料圖片）

合資格市民可以於2023年4月18日及4月25日（早上10時起），透過八達通App領取電子現金券，今次八達通合共將送出10萬張電子現金券，並將以「先到先得」形式發放，各位若想領取優惠記得要把握機會。

往年以八達通卡領取消費券的市民，可以於4月16日起透過拍卡領取首期$3,000的消費券，券額將與其他儲值支付工具相同。市民只要在指定限期內累積滿「合資格消費」，便可在7月16日起領取第二期消費券，領取首期消費券的最後限期為今年9月30日。

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以八達通領取第一期消費券方法：市民可透過八達通 App、指定零售店、交通補貼領取站和八達通服務站，拍卡領取$3,000第一期消費券，並可以於同時領取公共交通費用補貼。

不過需留意，市民領取消費券時八達通卡金額若超出$3,000儲值限額，市民可以因應八達通的儲值額分多次領取，直至領完公共交通津貼以及消費券總額為止。八達通會在超過 70 個指定港鐵站及輕鐵客務中心增設八達通服務大使，即場協助市民輕鬆領取消費券。

八達通消費券優惠｜八達通電子現金券 優惠詳情

推廣日期：2023年4月18日及4月25日（早上10時起）

推廣地點：八達通App

*以先到先得形式發放， 數量有限，送完即止。

