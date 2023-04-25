蘋果Siri被指侵犯專利版權？中國AI開發商索償100億元人民幣

雖然Siri作為蘋果公司的一款人工語音助手仍有改進的空間，但是它卻捲入了一場官司。



最近有消息稱上海智臻智能網絡科技股份有限公司將蘋果公司及其子公司 (蘋果電腦貿易（上海）有限公司、蘋果貿易（上海）有限公司等) 告上了法庭，指控其侵犯其持有的專利權，此案將於5月5日在上海市高級人民法院開庭。

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據悉，智臻智能已經在2012年6月向法院提起訴訟，指控蘋果Siri侵犯其2004年申請的「一種聊天機器人系統」的專利。此後，雙方進行了多次針對該專利有效性的上訴和申請再審，直到2020年6月，法院終審裁定該專利有效。隨後，智臻智能再次提起訴訟要求蘋果公司停止侵權，並要求賠償約100億元。

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