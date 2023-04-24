棄父喬布斯的蘋果王國另闖事業　曾諷iPhone14沒新意近日竟反口？

已故蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）的幼女Eve Jobs，去年曾在iPhone14新品發布會後，於社交媒體暗諷無新意。近日她接受媒體訪問時，竟改變態度，列iPhone14為生活中不能缺少的物品之一，甚至稱為「天才」的發明。現年24歲的Eve Jobs，個性叛逆和直率，曾被父親欽點成接班人，卻銳意成為模特兒，憑自己創出一片天。



已故蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）的幼女Eve Jobs。（Gettyimages）

被封為「高顏值學霸」的Eve Jobs，早前接受外國媒體訪問時，列出生活不能缺少的9件物品，包括植物肉雞塊和能量飲品，當中唯一的科技產品，便是iPhone14。她解釋，iPhone14是件創新的工具、充滿美學設計的大師之作，「它改變我們原有生活模式，我對其整體感覺是，這是天才的發明。」

Eve Jobs早前接受外國媒體訪問時，列出生活不能缺少的9件物品，當中唯一的科技產品，便是iPhone14。(IG@evejobs)

Eve Jobs曾諷iPhone14無新意？

雖然Eve Jobs對手機讚口不絕，但早於去年9月時，她曾在新品發布會後，於社交媒體分享一張圖片，可見一名老翁高興地拿著身上同款的恤衫合照，並說明「當我在蘋果發布會後，由iPhone13升級至14」，以暗諷iPhone14無新意，跟舊有的型號無差別。在短短的數個月內，Eve便對iPhone14改觀，可見出手機的威力。

Eve Jobs自小成績聰穎，更成為名列前茅的史丹福大學高材生，主修「科學、科技與社會」。(IG@evejobs)

喬布斯欽點Eve Jobs為蘋果接班人

相較繼承蘋果王國，Eve Jobs卻決心獨力外闖，事業從零開始。她自小成績聰穎，更成為名列前茅的史丹福大學高材生，主修「科學、科技與社會」。喬布斯生前也曾公開表示，希望女兒能夠接任蘋果，並讚揚她意志最堅定、觀人入微及充滿行動力。

若她沒成為美國總統，將會是蘋果未來接班人。 已故蘋果公司創辦人 喬布斯

不少人或都認為，喬布斯逝世後，Eve Jobs理應繼承不少遺產，不過其母Laurene Powell Jobs便曾訪問中，披露她與喬布斯對遺產管理不感興趣，指如果活得夠久，「這筆錢就會在我這裡結束。」她意欲將所有財產，都留在有需要的人事上，如教育、女權及文化發展等。

Eve Jobs於前年投身模特兒界，成為超模Kaia Gerber和Meadow Walker的師妹，並為LV拍攝形象照片。(Louis Vuitton)

Eve Jobs出席時裝騷，與陳法拉坐同一列。(Getty Images)

Eve Jobs叛逆闖另一事業道路、為LV拍廣告

而Eve Jobs也沒接受父親意願，於前年投身模特兒界，成為超模Kaia Gerber和Meadow Walker的師妹。她擁有高挑的175厘米身材，以及立體輪廓，是當模特兒的材料，曾登國際雜誌的日本版封面，亦為時尚品牌Coperni登上巴黎時裝周舞台，去年更為Louis Vuitton拍攝形象照片，是時尚界的新寵兒。

除了模特兒，Eve Jobs還有另一身份——馬術騎手。(Getty Images)

Eve Jobs原有份參與2020年東京奧運？

除了模特兒，Eve Jobs還有另一身份——馬術騎手。她自6歲起，便與姐姐一起學習馬術，逐漸培養出熱情，家人還為她們以1,500萬美元（約1.18億港元），買下佛羅里達州的牧場練習。Eve對馬術甚有具天份，曾在2017年奪得世界級馬術大賽青少年組冠軍，兩年後技術位列前茅，在千名25歲以下的騎手中，擠身第5名，原更代表美國國家隊，參與2020年東京奧運，惜因疫情延期，以及兼顧最後一年的學業，而忍痛退賽。

Eve Jobs原代表美國國家隊，參與2020年東京奧運，惜因疫情延期，以及兼顧最後一年的學業，而忍痛退賽。(Getty Images)

Eve Jobs壞iPad、微軟女兒：你可借我的Andriod

微軟與蘋果可說是IT界的競爭對手，不過Eve私下與對方的女兒Jennifer Gates，卻是非常老友，不僅是鄰居和大學同學，還會一起修習馬術，一直都是良性的較量。雙方的友情更是可互開玩笑的程度，Eve曾在社交媒體分享iPad壞掉，引來比爾·蓋茨（Bill Gates）另一女兒Phoebe搞笑留言，表示「你可借我的Andriod機。」可見出兩家其實私下感情超友好。