金管局：3月港元存款按年升1.2%　貸款與墊款總額增0.2%

金管局今日（28日）公布，今年3月認可機構的存款總額上升0.9%。其中港元存款及外幣存款在3月分別上升1.2%及0.5%。



今年首季，存款總額及港元存款分別上升0.5%及2.6%。香港人民幣存款在3月份下跌2.4%，於3月底為7,941億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月為9,496億元人民幣，而2月為7,477‍‍億元人民幣。

3月貸款與墊款總額上升0.2%，今年首季上升0.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在3月上升0.5%，在香港境外使用的貸款則下跌0.6%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由2月底的88.4%，下跌至3月底的88.2%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌1.3%後，在今年第一季按季上升1.4%。按經濟用途分析，這些貸款於第一季的升幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款，以及住宅按揭貸款所帶動。

3月港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.1%，與去年同期比較則均上升0.9%。3月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.4%，與去年同期比較下跌20.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於3月均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.4%。