樓價反彈｜金管局：首季負資產宗數6379宗　按季大減48%

今年首季樓價反彈，帶動負資產個案顯著回落。香港金融管理局今日（28日）公布2023年第一季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第四季末的12,164宗，減少至2023年第一季末的6,379宗，按季減少約48%。



拖欠三個月按揭貸款比率0.04%

金管局指，首季錄得的負資產個案，涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2022年第四季末的663億元，減少至2023年第一季末的344億元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2022年第四季末的25億港元，減少至2023年第一季末的7億港元。 2023年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.04%。

今年首季樓價累升5%

事實上，今年首季本港整體樓市出現明顯反彈，據差估署資料，3月份樓價指數報351.4點，按月升1.36%，連升三個月，首季累升約5%，指數並創去年9月以來半年新高，與2021年9月的歷史高位398.1點比，樓價累積跌幅進一步收窄至11.73%。